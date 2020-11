Murillo denuncia que sufre persecución de parte de un coronel de la Policía y pide a Arce tomar acciones

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció este martes que el coronel de la Policía, Jhonny Aguilera, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en La Paz y Santa Cruz, le está realizando un seguimiento desde la victoria electoral del MAS, por lo cual pidió al presidente electo Luis Arce que tome acciones y los responsabilizó en caso de que ocurra algo.

Fuente: erbol.com.bo

Aguilera fue director de la FELCC en La Paz y Santa Cruz durante la gestión de Carlos Romero en el Ministerio de Gobierno. Según recordó Murillo, el coronel Aguilera también fue investigador de casos como Porvenir y terrorismo, en los cuales se le acusó de haber participado de montajes con fines políticos.

“El señor Aguilera desde el momento en que el Movimiento al Socialismo ganó, me está haciendo una persecución sañuda. Tiene todo el tiempo gente persiguiéndome, lo cual es un tema absolutamente ilegal perseguir a un Ministro de Gobierno”, dijo Murillo.

“Si pasa algo con mi vida o si pasa algo con la vida de uno de mis familiares, va a ser culpa directa de este señor, yo le pido al señor Lucho Arce, quien va a asumir el día domingo que tomé las acciones correspondientes con gente que no tiene problemas para encubrir casos, para montar casos, para comprar certificados, para perseguir ministros de gobierno, para tener amigos íntimos, a Medina a Montenegro”, agregó.

Murillo denunció también que existe una “cacería de brujas” contra el coronel Iván Rojas, que lo acompañó como jefe de la FELCC en la mayoría de su gestión, y mencionó que Aguilera está en su mismo curos para ascenso de generales.

Involucró a Aguilera incluso con el caso de falsos certificados, que se habrían comprado por parte de policías para sus ascensos.

El Ministro sostuvo que tiene la información de que Aguilera lo persigue gracias al mismo círculo del coronel y las lealtades que logró en la Policía.

“Yo no tengo ningún temor del señor Johnny Aguilera, a mí no me va amedrentar. Yo a partir del día domingo el día lunes 9 del presente mes voy andar sin escolta, como es normal, pero si me pasa algo quiero responsabilizar el 100% de mi seguridad”, aseveró.

Dijo que realizará las denuncias también en los lugares que corresponden, aunque aclaró que considera “prostituida” a la justicia boliviana, por lo cual acudirá a otros caminos.