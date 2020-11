Murillo: Esta justicia libera a pedófilos y persigue a los que salvaron vidas

Fuente: Página Siete Digital

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sobre quien pesa una orden de arraigo y no puede abandonar el país por las investigaciones que se siguen en su contra, manifestó este viernes que la «justicia del MAS» persigue a quienes salvaron vidas durante la pandemia y deja libres a «pedófilos».

«Esta es la justicia del MAS, libera pedofilos, narcotraficantes y persigue ministros que salvaron vidas», publicó Murillo en su cuenta de Twitter.

El mensaje citaba al director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde la noche del jueves, los ministros Murillo y el de Defensa, Fernando López, no pueden salir del país, ya que la Dirección General de Migración recibió el requerimiento fiscal de arraigo contra ambos, como parte de una investigación por la compra de armamento no letal con supuesto sobreprecio.

«Este cuadro lo resume todo, perdí todo por mi querida Bolivia, por ayudar a la Presidente a parar dos alzamientos armados, ayudar a controlar la pandemia, me quemaron mi trabajo de 20 años, trataron de matar a mi familia y ahora me persiguen y me arraigan. ¿Puede haber peor lacra que ésta?, por supuesto que no, hice lo que mi conciencia me ordenó y lo volvería a hacer mil veces, Dios salve a Bolivia», agregó Murillo a través de su perfil de Facebook.

El requerimiento fiscal de arraigo también fue emitido contra el director general de asuntos administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Zamora, y contra el representante de la empresa Bravo Tactical Solutions, involucrada en la presunta compra con sobreprecio del armamento no letal.