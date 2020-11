«Nosotros no la pasamos mal»: estos son los ex Menudo que defienden a Edgardo Díaz y la versión contada en «Súbete a mi moto»

Pese a las versiones reveladas por algunos ex integrantes, quienes aseguran que al interior de la boy band boricua recibieron agresiones, otros elementos defienden al polémico manager

A justo un mes del estreno mundial de la serie Súbete a mi moto, que retrata aspectos de la historia, el camino a la fama y el declive de la banda puertorriqueña Menudo, cada vez son menos los comentarios de ex integrantes de la agrupación que han dado a conocer su sentir respecto a lo plasmado en la serie de Amazon Prime, que está contada desde el punto de vista del creador y manager, Edgardo Díaz.

Durante todo el mes de octubre ex elementos como René Farrait y Roy Roselló se pronunciaron en contra del serial pues consideraron que la historia fue contada “a modo”, sin representar lo que sucedió realmente al interior de la agrupación, pues presuntos aspectos como la explotación laboral, el uso de drogas, la violencia física y verbal e incluso los agravios sexuales no aparecen reflejados en el proyecto que contó con el testimonio del manager como argumento principal.

Dichos integrantes emprendieron una campaña de descrédito en contra de Díaz, a quien han calificado como maltratador, abusivo e incluso hasta pedófilo. Algunos de ellos dejaron entrever que ya estarían planeando contar “su verdadera historia” por lo que estarían en busca de un productor dispuesto a patrocinar el proyecto.

Sin embargo, ahora surgió otra generación de ex elementos de Menudo, quienes formaron parte de la alineación boricua en distintos momentos y perduraron hasta que se llamó MDO -proyecto que continúan hasta la fecha-, quienes aseguran que se sienten complacidos y contentos con lo expuesto en la historia producida por la plataforma de streaming.

Aunado a esto, los integrantes aseguraron que nunca vivieron episodios cuestionables de los que tengan motivo de queja. Se trata de Abel Talamantez, Alexis Grullón y Didier Hernández quienes se pronunciaron recientemente sobre la historia, que a su criterio es interesante y corresponde a las vivencias experimentadas en su paso por la boy band boricua que alcanzó la fama en gran cantidad de países en los años 80.

A estos integrantes les tocó la transición de Menudo a MDO, estrategia planeada por Edgardo Díaz, pues la agrupación venía de un declive derivado en gran parte por la situación que vivieron Sergio Blass y Rubén, al ser detenidos en el aeropuerto de Miami cuando unos perros husmeadores encontraron en su equipaje envoltorios con marihuana.

Abel, Alexis y Didier realizaron sus declaraciones a través de una videollamada con algunos medios, y negaron que ellos hubieran pasado por algún momento traumático o alguna situación de violencia. Aseguraron que el estrés al cual fueron sometidos, fue una consecuencia derivada del gran éxito de la banda, situación que normalizaron y no les causó ningún conflicto.

Los ex integrantes señalaron que reconocen las largas y extenuantes jornadas de trabajo, pero aseguraron que eso era una situación ante la cual ellos y sus padres ya se encontraban preparados y mentalizados a afrontar. Reiteraron que únicamente conocieron algo relacionado con las drogas en el grupo con el episodio de Sergio y Rubén, pero más allá de ello su experiencia fue totalmente gratificante.

“Nosotros siempre nos vimos como unos chicos afortunados y bendecidos de formar parte de un legado tan importante para la música, de una escuela como ninguna en cuanto a preparación, disciplina”, dijo Abel Talamantez para El Sol de México. “Crecimos mejorando nuestra voz, nuestro canto, nuestra conexión con las fans, porque era nuestra oportunidad de oro”.

Respecto a los supuestos malos tratos que algunos integrantes aseguraron haber recibido en su infancia, indicaron que tanto Edgardo como su socio José Antonio Jiménez Joselo, nunca los recibieron con una mala actitud ni agresiones de ningún tipo, sino que al contrario, la manera de relacionarse con ellos estaba marcada por la camaradería y el respeto, pues debido a que no estaban “muy encima” de ellos ni de sus compañeros, dentro de MDO se respiraba un ambiente de cordialidad.

“Nosotros contamos lo que vivimos nosotros, sin desacreditar lo que ellos (algunos ex integrantes) cuentan, nosotros no la pasamos mal, sólo queríamos cantar y desde temprano viajamos por el mundo, no lo conocimos por medio de un libro. Abel entró al grupo con 12 años y yo con 14 años, no nos fue mal. Vivimos como hermanos y la familia de los integrantes estábamos siempre unidos para todos lados. Inclusive luego de Menudo decidimos hacer MDO siendo socios de Edgardo Díaz”, dijo Alexis Grullón para Mi Diario.

Además aseguraron que, a diferencia de quienes se han pronunciado en contra de Edgardo Díaz y su forma de dirigir al grupo, ellos se encuentran más concentrados en continuar trabajando que en crear rumores y esparcir falsos testimonios.