Nueva modalidad de ciberdelito: supuesto proxeneta extorsiona y amenaza de muerte

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, a través de la División Cibercrimen, alertó este lunes de una nueva modalidad de ciberdelitos. Supuestos proxenetas extorsionan y amenazan de muerte a personas que visitaron sitios web o redes sociales donde ofrecían servicios sexuales, pero al no concretarse la cita los contactan para pedirles dinero y los presionan diciéndoles que enviarán sicarios para asesinarlos.

La Policía explicó que la organización delincuencial crea páginas o cuentas falsas en Facebook u otras redes sociales para captar a sus víctimas mostrándoles fotografías de mujeres que ofrecerían servicios sexuales. Los interesados inician conversaciones con las supuestas trabajadoras sexuales a través de WhatsApp y agendan una cita, pero les hacen creer que ellas fueron y que el cliente faltó al trato y les hizo perder el tiempo.

Luego, un supuesto sicario se contacta con la víctima para pedirle dinero, hasta 3.000 bolivianos, y le exige que deposite a una cuenta de Tigo Money. Si no lo hace le manda fotografías de descuartizados advirtiéndole que hará lo mismo con él y su familia. La Policía recomienda a la ciudadanía que no brinde sus datos personales ni su número de celular en páginas o cuentas que no son de su confianza. Si las amenazas son constantes y de distintos números aproxímese a la FELCC cercana a su domicilio.