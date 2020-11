Oficial: la Conmebol informó la fecha de la final de la Copa Libertadores

El torneo más codiciado del continente se resolverá en el mítico estadio Maracaná. Hay 16 equipos que sueñan con llegar al último partido

El estadio Maracaná de Río de Janeiro albergará la final de la Copa Libertadores el sábado 30 de enero del 2021. Foto: REUTERS/Sergio Moraes

A horas del inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores, la Conmebol informó que el torneo más codiciado del continente se resolverá el sábado 30 de enero del 2021 en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La definición de la presente edición será la segunda de la historia que se resuelva a un partido único con una sede fija.

El antecedente más próximo que marcó el inicio de esta nueva resolución fue la final que protagonizaron Flamengo y River el año pasado en el Estadio Nacional de Lima, donde se consagró el club carioca, actual campeón del torneo de clubes más importante de Sudamérica, tras derrotar al equipo de Marcelo Gallardo por 2 a 1.

En tanto, la última final jugada a ida y vuelta se disputó en 2018, con el histórico partido revancha que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. En la capital española, el Millonario hizo de local contra Boca, con triunfo por 3 a 1, tras la suspensión del encuentro que debía jugarse en el Monumental por la agresión que sufrió el micro que trasladaba a la delegación del Xeneize.

Según analiza la organización para la Copa Libertadores 2021, estaría resuelto por la Conmebol que se inicie el 17 de febrero próximo con la instancia de eliminatorias para integrar la fase de grupos.

De acuerdo con esa programación, la final de la competencia se disputará el 20 de noviembre de 2021, aunque no se resolvió todavía cuál será la sede.

En la actualidad hay 16 equipos que sueñan con ganar la Copa y a partir de las 19:15 las llaves comenzarán a resolverse con los compromisos de ida:

Guaraní vs Gremio, Liga de Quito vs Santos, Flamengo vs Racing, Inter de Porto Alegre vs Boca, Independiente del Valle vs Nacional, Atlético Paranaense vs River, Libertad vs Wilstermann, Delfín vs Palmeiras.

Fuente: infobae.com