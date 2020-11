Oruro: Creman el cuerpo de un reo de San Pedro, tras un mes y medio de fallecer por Covid-19

El cadáver del interno fue trasladado al horno crematorio del Cementerio General.

El cuerpo sin vida de Henry De Los Heros de 35 años aproximadamente, fue cremado este martes en el Cementerio General de esta capital, tras fallecer hace un mes y medio por Covid-19 y cuyo cuerpo aún estaba en la morgue del Hospital Oruro-Corea.

El juez de Ejecución Penal del Tribunal Departamental de Justicia, Germán López manifestó que esta persona falleció en el mencionado nosocomio hace un mes y medio. Estaba contagiado de coronavirus y no pudo superar la enfermedad.

“En el Penal de San Pedro hemos tenido a varios internos que se contagiaron con Covid-19 y concretamente, tres internos durante la cuarentena rígida fallecieron, quienes cumplían condena en el recinto carcelario”, indicó.

En el caso de Henry de Los Heros, no era de este lugar, no había quien reclame su cuerpo y no había familiar alguno quien autorice su retiro. Por ese motivo, el cadáver estaba más de un mes en la morgue del Hospital Oruro-Corea, y la Alcaldía exigía algunos requisitos para que el fallecido sea cremado.

Esos aspectos hicieron que en su momento, no se cumplan los protocolos para su cremación inmediata.

“Una vez que se cumplieron con los requisitos exigidos, hoy recién fue cremado. Este interno falleció hace más de un mes y estaba depositado en la morgue del Hospital Oruro-Corea. El interno fue sentenciado en primera instancia por violación y posteriormente cuando hizo uso de un incidente, volvió a cometer otro ilícito por transporte de sustancias controladas”, explicó la autoridad judicial.

Reiteró el juez López que no había ningún familiar que autorice y cumpla los requisitos para su cremación.

A la fecha, tres son los internos de San Pedro que fallecieron a consecuencia de la enfermedad. Los otros dos, hace un mes, pero sus cuerpos fueron cremados inmediatamente. Asimismo, en el recinto carcelario no se pasó de los 15 contagios y a la fecha no existen casos de coronavirus en dicho panóptico.