Paceña y «Una Gran Nación» lanzan “Sale Bolivia”, el primer sitio de ofertas de destinos turísticos del país

El programa, que cuenta con una plataforma digital propia de ofertas, pretende mostrar la “Bolivia turística” desde el exuberante Amazonas hasta el místico altiplano.

En un mundo que ha cambiado drásticamente, es necesario poder adaptarse rápidamente. Bamba Corp, con Kovar Viajes y el apoyo de Paceña lanzaron “Una Gran Nación”, programa de incentivo al turismo interno que se presenta con su propia plataforma digital: “Sale Bolivia”, el primer sitio de ofertas de destinos turísticos de Bolivia.

En el evento, realizado en el Hotel Calacoto, estuvieron presentes María Fernández, Jefe de Marca de Paceña; Hugo Estrada, Gerente General de BOA; Martín Vargas, CEO de Bamba Corporation y director del proyecto; Erika Vargas, gerente de Kovar Viajes y Maikol Melgar, Director ejecutivo de SERNAP. También engalanaron el evento con su presencia los presidentes de las cámaras de turismo y hotelería, Giovanni Villanueva (ABATUR), Marco Mercado (ABAVYT), Raúl Calvimonte (CANOTUR) y Luis Ampuero (Cámara de Hoteleros). Además de la presentación del programa, se inauguró la plataforma digital.

“Bolivia es un paraíso. Un conjunto de lugares impresionantes, personas increíbles y vistas de otro mundo. La cultura, la belleza y la historia que nuestro país contiene nos define y nos transforma en un destino único y especial”, resaltó Vargas. Sin embargo, señaló que este destino es conocido principalmente por extranjeros, personas que ven a Bolivia desde afuera. Además, de la crisis del sector del turismo en nuestro, el país ha estado sufriendo por la pandemia y el confinamiento. “Es momento de cambiar eso. Los bolivianos tenemos el deber de conocer, exponer y descubrir Bolivia,” enfatizó el director del proyecto.

“La industria boliviana ha sido severamente afectada por la pandemia y las regulaciones estrictas de cuarentena impuestas. El turismo no ha sido la excepción y es por esto que hoy lanzamos “Sale Bolivia” para reactivar la industria del turismo en nuestro país. Bolivia tiene una riqueza inigualable que necesita ser descubierta y explorada tanto por bolivianos como por extranjeros”, comentó la jefe de marca de Paceña, María Fernández. Asimismo, manifestó que desde Paceña, a través de diferentes iniciativas buscan reactivar la industria y poner el hombro por Bolivia en todas las formas posibles, desde de la música con los “Festichelas” hasta la industria cervecera con “Pasión Cervecera Boliviana”. Ahora es el turno del turismo que tiene un “potencial infinito”.

Asimismo, Vargas explicó que “Una Gran Nación” es un programa nacional que busca fomentar el orgullo nacional a través de la generación de programas de incentivo al turismo boliviano, en un trabajo junto a Paceña. “Se expone un conjunto de ofertas turísticas, productos, hoteles y más, que están pensadas para otorgar movimiento a los circuitos turísticos en todo el país, fomentando a los bolivianos a conocer la grandeza natural, cultural e histórica”, detalla. Menciona demás que cuenta con el apoyo de organizaciones como “BOLIVIAN EXPRESS MAGAZINE”, “VISIT SOUTH AMERICA” y “UNBOLIVIABLE”, que durante varios años se han dedicado a difundir y expandir nuestros destinos y cultura. Sin mencionar la colaboración figuras reconocidas del medio nacional, para brindar un importante aporte al rubro: La elaboración de un spot audiovisual que invita a conocer nuestros diferentes destinos, el mismo fue dirigido y producido por Andrés McLean, fotógrafo y film maker boliviano de renombre junto con un equipo de reconocido a nivel nacional e internacional conformado por Jimena Suárez, Kevin Alemán y Daniel Orellana,

El programa cubre atractivos turísticos en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Potosí y Beni. Desde hoteles, hasta paquetes de entretenimiento y aventura. ““Una Gran Nación” se ha propuesto exponer y mostrar la belleza, resiliencia y variedad de Bolivia, dando una plataforma útil y amigable para todo aquel boliviano que desee conocer su país de la manera más cómoda y accesible”, acotó Vargas.

Cabe mencionar que el programa recopiló una rama de ofertas especiales para ser presentada en la plataforma “Sale Bolivia”, con descuentos y precios exclusivos para viajeros bolivianos. A un sólo click, el público tendrá acceso a un outlet digital con más de 170 opciones de productos entre alojamientos y circuitos del país.

“Para salir adelante, debemos luchar por nuestro país. Pero, uno no puede luchar por lo que no ama y no puede amar lo que no conoce. Y es hora de conocer nuestra Bolivia y que todos sepan que es UNA GRAN NACIÓN”, concluyó Vargas.

