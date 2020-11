Pacientes con cáncer en Tarija anuncian una huelga de hambre

Fuente: elPeriódico

Los representantes de los pacientes con cáncer de la Caja Nacional de Salud (CNS), anunciaron que llevarán a cabo una huelga de hambre, para exigir la contratación de un médico Oncólogo, ya que muchas valoraciones médicas y cirugías se encuentran pendientes.

“Tenemos atenciones quirúrgicas pendientes para los próximos días, pero la parte administrativa de la CNS, no está haciendo nada por solucionar el problema, pues no se está dando cuenta que al no contratar al médico, están poniendo en riesgo la salud de más de 80 pacientes”, mencionó uno de los protestantes.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo actuó de oficio en el conflicto de los pacientes con cáncer y gracias a esto, se podrá llevar a cabo una reunión entre todas las partes, para poder obtener un resultado.

Al respecto, el administrador de la CNS, Fernando Alarcón, manifestó que la suspensión de cirugías fue por no seguir el conducto regular de programación y no por la falta del profesional asignado.

“No existen problemas internos entre los médicos, hay que aclarar que las cirugías se suspendieron porque no se siguió el conducto regular dentro del hospital Obrero”, refirió.(eP)