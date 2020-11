Paco dice que las confrontaciones del MAS son “deliberaciones intensas”

Fuente: paginasiete.bo

La exministra de Comunicación y vocera del MAS, Marianela Paco, dijo que las “pugnas” entre simpatizantes de su partido no son confrontaciones, sino “deliberaciones intensas”.

“La revolución es en el diálogo y es ahí donde están habiendo limitaciones entre viejas y nuevas prácticas y tiene que pasar por consensos. Evitar los golpes que no le hacen bien a la estructura orgánica ( ). Las autoridades deben leer con claridad para no sostener esto que parece división interna, sino que se constituye y convierta en deliberación sana y democrática”, dijo a Bolivisión.

Luego de la posesión de Luis Arce en la Presidencia del Estado, hubo varias confrontaciones entre simpatizantes del partido de Evo Morales, en distintas instituciones estatales e incluso por puestos en alcaldías como la de Warnes, la anterior semana, donde varios seguidores de dos concejales acabaron enfrentados y dejaron un herido.

Referida a los audios que fueron difundidos en las redes sociales, en las que supuestamente se le escucha decir que el binomio del MAS es «débil», Paco manifestó que son “bajezas” que hay que tomarlas “como de quien viene”.

Contó que desde que fue invitada a formar parte del partido recibió “amenazas” de un “círculo del MAS que todavía permanece”.

“Entonces ahí van estas trampas y lo que tengo que decir es que Marianela Paco no ha cometido ningún delito, ningún pecado y tengo la conciencia tranquila ( ). Esas bajezas hay que tomarlas como de quien viene, yo no me hago problema por eso”, dijo la exministra.

Añadió que «en la historia política uno siempre tiene detractores y yo no he sido la excepción. A mí ni bien me invitaron a formar parte del MAS en 2009, me declararon amenazas cierto círculo del MAS y todavía ese círculo permanece”.

A finales de octubre un audio fue difundido en redes sociales, cuya voz principal era atribuida a la exministra Paco. En él se oye la supuesta voz de la vocera del MAS, quien cuestiona la fuerza del binomio Arce-Choquehuanca, para encarar el Gobierno, tras ganar las elecciones.