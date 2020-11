Padcaya gastó su bono escolar en leche de contrabando

Padcaya es el segundo municipio que más leche produce en Tarija, pero con el dinero del bono escolar se compró leche de procedencia argentina. El Alcalde dice que pedirá un informe.

Fuente: https://elpais.bo

Leche Purísima es la marca de uno de los productos que fue parte del paquete alimentario escolar comprado con el dinero en efectivo que entregó el Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya a los padres de familia. Según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), esa leche de procedencia argentina no cuenta con Registro Sanitario para su comercialización y la única manera de que esté en el mercado es por la vía ilegal, es decir que entró como contrabando.

El alcalde de Padcaya, Roger Farfán, llegó a ser autoridad municipal gracias al respaldo del sector ganadero de esa localidad. Provine de la comunidad de Rosillas, pionera en la producción de leche y derivados, además de ser una de las principales proveedoras a la empresa PIL Tarija. Pero de manera paradójica y en plena crisis económica a causa de la Covid-19, el dinero entregado como parte del bono escolar fue a parar a comerciantes que se dedican al contrabando, en lugar de dinamizar la economía entre los productores de leche de esa localidad.

Hasta el 2017, en ese municipio se producía 12 mil litros de leche al día, según la Asociación de Ganaderos de Padcaya (Asogapa). Por otro lado, el Censo Lechero de Tarija muestra que esa jurisdicción es la segunda en producción del departamento.

El jefe de la Unidad de Inocuidad Alimentaria del Senasag en Tarija, Valentín Trigo, demostró mediante el sistema informático de esa institución que la leche Purísima no posee Registro Sanitario, lo mismo la conserva de durazno Marolio, que también fue parte del paquete alimentario escolar entregado en Padcaya.

El funcionario público explicó que la única manera de que esos productos hayan ingresado al país, es de manera ilegal, por contrabando. Pero puntualiza sobre la leche, que tiene un tratamiento más complejo e implica una acción binacional de control sanitario para su importación, porque de lo contrario significa el riesgo de introducir alguna enfermedad que no hay en el departamento.

“No tengo los procedimientos municipales claros por el cual hicieron la adquisición, pero de acuerdo a normas tienen que ser productos alimenticios que cuenten con Registro Sanitario autorizado por el Senasag – comentó Trigo –. Posiblemente haya un incumplimiento de deberes y alguien debe actuar. Es algo lamentable que la Alcaldía de Padcaya no compre productos con Registro Sanitario. No se olviden que Padcaya es uno de los centros lecheros más grandes de Tarija. Me parece irrisorio que hayan comprado leche de vía ilegal o de contrabando. Nosotros podremos intervenir si nos llega una denuncia”.

Una publicación del 4 de noviembre de la cuenta Facebook del Gobierno Municipal de Padcaya detalla que el paquete alimentario escolar demandó más de un millón de bolivianos, benefició a 3.949 estudiantes de 87 unidades educativas. En las fotos se observa la leche Purísima, conserva de durazno Marolio, arroz 10 Minutos, jugo Ades, azúcar Bermejo, aceite Siglo de Oro, yogurt de la PIL-Tarija, harina de Molinos San Semino, entre otros productos. Y, el Alcalde aparece en las fotografías entregando los productos.

Alcalde deslinda responsabilidad

Farfán, por su parte, explicó que a través de una ley municipal y reglamento administrativo se entregó dinero en efectivo para que las juntas de padres de familia, más el administrador del desayuno escolar y el director de cada unidad educativa, compren los productos y hagan la entrega. Aclaró que su institución no intervino en decidir de dónde comprar ni a quién comprar, esa decisión fue en función a acuerdos internos de cada una de las unidades educativas.

La autoridad señaló que pudo haberse dado la compra de productos de contrabando, pero lo que corresponde a su institución es pedir un informe a quienes hicieron las adquisiciones, para ver qué sucedió.