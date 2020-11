Pedido de “mesura” a Quispe por parte de Cruz genera críticas en redes sociales

Fuente: paginasiete.bo

Las declaraciones de la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, sobre el pedido de «mesura» a Rafael Quispe luego de que fue víctima de agresiones por parte de militantes del MAS en la plaza Murillo, hizo que muchas personas expresen su malestar en las redes sociales, en las que circularon mensajes de indignación por las palabras de la autoridad.

“Señora, usted ya no goza de credibilidad, en realidad ya no goza de nada, es la persona menos indicada para decirle a otra qué tiene y qué no tiene que hacer, lo mejor sería que se vaya, no sea sinvergüenza, cara dura, tenga un poco de sangre en su cara. Ya no haga más daño”, comentó un usuario de Facebook.

Otro internauta también comentó: “La victima de violencia es el tata Quispe y ahora resulta que los agresores son las victimas de que el tata Quispe no actué con mesura. Típico del MAS, ni dudarlo, la defensora del MAS da la vuelta el asunto ”, comentó otro.

Otras criticas estaban orientadas a que la autoridad de la defensoría «no mide con la misma vara» los hechos ocurridos. “Pide actuar con mesura… esa frase debía decírselas a todos los vándalos azules que van por las oficinas amenazando a los funcionarios”, se lee en una de las publicaciones relacionadas con la postura de Cruz

Incluso Franco Albarracín, en su cuenta de Twitter, se refirió al hecho: “Mientras Nadia Cruz siga siendo Defensora del Pueblo jamás tendremos paz y reconciliación en Bolivia. #DefensoraDelEvo”.

El exdiputado Amilcar Barral tomó con un poco de humor lo ocurrido a Quispe. “Le habían robado su sombrero a mi amigo y compadre Rafael Quispe los antisociales que lo agredieron ayer. Un consejo para Rafo, pedí uno a doña Marianela Paco, debe tener harto, al final sus compañeros fueron los c ”.

Las declaraciones de Cruz fueron incluso en contra de lo que publicó el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José María Vivanco quien condenó el «acoso, amenazas y agresiones de algunos afines al MAS contra empleados públicos y exautoridades en Bolivia».

El exviceministro fue empujoneado, insultado y víctma del robo de su sombrero el miércoles, en plaza Murillo, por militantes del MAS que lo expulsaron del lugar entre amenazas.

Sobre este hecho, la defensora Cruz publicó un mensaje en el que le pidió «mesura» y que evite las provocaciones.