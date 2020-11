Perú: Joven agredió a congresista Ricardo Burga de Acción Popular

Durante transmisión en vivo, portavoz de la bancada Acción Popular recibió un golpe en la cara. Ciudadano que lo violentó ya fue detenido por la Policía.

Burga es portavoz de la bancada Acción Popular. Foto: Félix Contreras/La República Un ciudadano agredió al congresista Ricardo Burga, vocero de la bancada Acción Popular, este lunes 9 de noviembre. El parlamentario se encontraba afuera del Palacio Legislativo ofreciendo declaraciones a la prensa cuando ocurrió el incidente. Un joven se le acercó y le propinó un puñetazo en la cara. Inmediatamente, el ciudadano, cuya identidad es desconocida, fue detenido por efectivos policiales. Mientras que Burga fue trasladado al tópico del Congreso.





“A Dios gracias, no ha pasado a mayores, parece que me ha golpeado con algo contundente que tenía en la mano. Me ha abierto un poco el pómulo y la nariz. Igual voy a tener que ir al médico legista más tarde e interponer una denuncia contra esta agresión”, dijo el portavoz de la bancada AP a América Noticias.

Agregó que no conoce al joven que lo atacó. “Él apareció entre los periodistas. No sé si es un periodista, un estudiante, porque yo lo he visto con un micro en la mano. El chico ya fue llevado a la comisaría en calidad de detenido”, comentó Burga.

Ricardo Burga votó a favor de la vacancia presidencial

Cabe resaltar que el congresista formó parte del grupo que votó a favor de la vacancia presidencial. En total, la mayoría de integrantes de la bancada Acción Popular decidió admitir la moción para sacar a Vizcarra de su cargo.

Los legisladores de este grupo que se mostraron a favor del pedido promovido por UPP fueron: Orlando Arapa, Wilmer Bajonero, Ricardo Burga, Kenyon Durand, Yessy Fabián, Paul García Oviedo, Otto Guibovich, Leonardo Inga, Freddy Llaulli, Anthony Novoa, Juan Carlos Oyola, Rosario Paredes, Carlos Pérez Ochoa, Walter Rivera, Rolando Ruiz, Mónica Saavedra, Franco Salinas y Luis Carlos Simeon.