Piden seguir de oficio el feminicidio de Sonia Mamani

Los padres de la víctima indicaron estar cansados del desgaste emocional y aseguraron que nada les devolverá a su hija.

Fuente: Red Uno

Sonia Mamani Achata, fue golpeada y quemada por su concubino Amadeo Mendoza Escalera, en diciembre del 2019, el Juzgado Mixto de Instrucción de Ivirgarzama/ Cochabamba, determinó la detención preventiva en el penal de El Abra para su agresor.

Según el informe de la autopsia, Sonia perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió por las quemaduras de segundo grado en el 40% de su cuerpo.

Me ha pegado con puñetes y patadas, me metió debajo la cama, me roció con gasolina y me prendió fuego”, dijo Sonia, de 24 años, mientras era trasladada a un centro médico.