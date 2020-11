Por qué debería pensar en cambiar cuanto antes su móvil Android antiguo

Fuente: Actualidad RT

A partir del 1 de septiembre de 2021, aproximadamente el 30 por ciento de las páginas web de Internet no se abrirán en los smartphones que usan versiones antiguas de Android, informa androidpolice.com, página dedicada a las noticias relacionadas con este sistema operativo.

Estas páginas se ubican en los dominios de Let’s Encrypt, una de las principales autoridades de certificación del mundo asociada con Mozilla. Cuando el grupo se creó en 2015, su certificado fue introducido en todos los navegadores y sistemas operativos. Todos los certificados hasta la fecha tienen una asociación con la autoridad certificadora IdenTrust, cuyo certificado DST Root X3 es fiable para la mayoría de plataformas, por ejemplo, Windows, Firefox, macOS, Android, iOS y Linux.

«Sin IdenTrust, Let’s Encrypt nunca hubiera sucedido y estamos agradecidos por nuestra colaboración. Mientras tanto, realizamos nuestro propio certificado raíz (ISRG Root X1) y logramos que tenga la confianza de las principales plataformas de software», contó los detalles Jacob Hoffman-Andrews, desarrollador principal de Let’s Encrypt.

El 1 de septiembre del 2021 expira el acuerdo entre IdenTrust y Let’s Encrypt, que no planea firmar otro acuerdo. «Сierto software no se renovaba desde 2016… y no confía en nuestro certificado raíz ISRG Root X1. Sobre todo las versiones de Android anteriores a la 7.1.1. Eso significa que esas versiones anteriores de Android ya no confiarán en los certificados emitidos por Let’s Encrypt», afirmó Hoffman-Andrews.

La empresa sostiene que Android tiene un problema con las actualizaciones del sistema operativo por lo que muchos móviles usan sistemas antiguos. El 33,8 % de los dispositivos del mundo van a sufrir errores de certificado cuando los usuarios visiten las páginas que tienen certificado de Let’s Encrypt. La empresa reconoce que la gente que no puede comprar un nuevo smartphone cada cuatro años va a ser la más afectada por el problema de las actualizaciones.

La compañía recomienda instalar el navegador Firefox Mobile que tiene su propia lista de certificados fiables, a diferencia de otros navegadores que usan los certificados del sistema operativo. «No podemos comprar un móvil nuevo a todo el mundo», dijo Hoffman-Andrews.