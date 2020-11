Potosino San Lorenzo se anota en la segunda fase de la Simón Bolívar

Fuente: paginasiete.bo

El campeón potosino Stormers San Lorenzo abrochó ayer su pase a la segunda fase de la Copa Simón Bolívar 2020, tras superar en el estadio Potosí 1-2 a Rosario Central.

Juan Sinforiano Godoy (41’ PT y 25’ ST) dio el triunfo a la Tormenta del Norte Potosí. José Claros (28’ ST) descontó para el Canalla potosino.

Con este resultado, Stormers San Lorenzo y Rosario avanzaron, ambos tras totalizar 6 unidades. Sol Radiante (6) pero menor gol diferencia y Cervecería Nacional (0) quedaron eliminados.

En el estadio Patria de Sucre, Fancesa derrotó 4-3 a Independiente con goles de Kevin Nieto (27’ PT), Gary Saldías (12’ ST), Ronald Gallegos (22’ ST) y Kevin Torres (43’ ST). Descontaron para Inde Alejandro Medina (17’ PT), Maximiliano Martínez (30’ PT) y Santiago Lebus (46’ ST).

——

Lunes 16 de noviembre

15:00 Enrique Happ vs M. Tiquipaya

Estadio: Carlos Villegas (Entre Ríos)

15:00 Atl. Bermejo vs Real Tomayapo

Estadio: Fabián Tinttiay (Bermejo)

15:00 Quebracho vs García Ágreda

Estadio: Bilbao Rioja (Villa Montes)

16:00 Ferroviario vs Torre Fuerte

Estadio: Édgar Peña Gutiérrez (Warnes)

16:00 Vaca Diez vs Universitario

Estadio: Roberto Jordán C. (Cobija)