Presidente de Amdecruz: «No podemos entrar a las subnacionales con un padrón amañado»

SALCES: “NO PODEMOS ENTRAR CON UN PADRON AMAÑADO”

Fuente: Gigavisión

El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, (Amdecruz), Moisés Salces, dijo que no se puede ir a las elecciones subnacionales con un padrón amañado y cuestionado.

Asimismo, Salces dijo que no se sabe y no entiende cuáles son las intenciones del presidente del TSE, Salvador Romero, para no querer sanear el padrón, por ello insta al primer mandatario, Luis Arce Catacora a realizar un saneamiento al padrón electoral.