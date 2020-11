Quispe presentará denuncia internacional por agresiones en su contra

Fuente: Radio Fides

El exviceministro de Descolonización, Rafael Quispe, informó que el próximo lunes presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante Amnistía Internacional una denuncia contra del Estado por falta de garantías durante la agresión que sufrió en plena Plaza Murillo el pasado miércoles 11 de noviembre.

“Vamos a presentar ante las instancias internacionales una queja formal en contra del Estado porque es el Estado el que tiene que garantizar la vida de los ciudadanos, ese día ha visto el pueblo boliviano que la Policía no ha evitado absolutamente nada y se ha hecho de la vista gorda”, manifestó la exautoridad en entrevista con radio Fides.

Quispe afirmó que su caso no es un hecho aislado ya que a menos de una semana de la posesión del presidente Luis Arce se registró la toma de instituciones por parte de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que incluso exigieron a algunos funcionarios renunciar a sus puestos por haber sido parte de lo que ellos consideran “Golpe de Estado”.

“No es un hecho aislado, es un hecho planificado seguramente por parte de alguna” ala dura del MAS (…) califico (la agresión que vivió) como un acto delincuencial, como un acto no aislado sino planificado”, dijo a tiempo de considerar que quienes lo insultaron y golpearon pretenden amedrentarlo y evitar su candidatura a la Gobernación de La Paz.

“A mí no me van a amedrentar, no me van a hacer correr, yo he nacido en Bolivia y moriré en Bolivia”, concluyó.

Quispe descartó asumir acciones legales contra un sujeto en específico.