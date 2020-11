Reaparece exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez y dice que fue víctima de procesos inventados

Fuente: Radio Fides

A casi un año, el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez reapareció tras su asilo en la embajada de México en Bolivia acusado de encabezas las emboscadas que sufrieron por parte de sectores campesinos, las delegaciones de Sucre y Potosí que pretendían reforzar las protestas en la ciudad de La Paz durante los conflictos postelectorales del año pasado.

En conferencia de prensa, la exautoridad aseveró que no tuvo participación en las emboscadas que vejaron, agredieron y rociaron con gasolina a las personas que intentaban llegar a la Sede de Gobierno.

“Absolutamente falso que me impliquen, ustedes saben muy bien que usan como bandera un video, pero yo no estoy diciendo que maten a las personas, no estoy diciendo eso. Yo estoy en el marco constitucional en ese video por tanto es absolutamente falso que impliquen al gobernador”, manifestó a tiempo de aseverar que asumirá defensa de todas las denuncias que pesan en su contra.