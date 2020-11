Rebel Wilson reveló todos sus secretos tras conseguir su nueva figura

La actriz y comediante australiana, Rebel Wilson, se ha unido a la tendencia de llevar una vida más sana, por lo que ha sorprendido a los fanáticos con imágenes de sus impresionantes curvas, producto de una radical pérdida de peso.

Wilson aprovechó la pandemia para mantenerse en forma, y confesarle a sus seguidores que los verdaderos cambios no están relacionados con su físico, sino con su autoestima y sus hábitos de alimentación.

“Solo intento buscar un equilibrio saludable”, confesó Rebel a la revista People. Y es que el resultado de su nueva rutina le ha hecho perder alrededor de 20 kilos. “Antes, probablemente comía como 3000 mil calorías y, como normalmente eran carbohidratos, siempre tenía hambre… ahora como pescado, salmón y pechuga de pollo”, expresó.

Sin embargo, la propia Rebel admite que los viejos hábitos son difíciles de erradicar en tan poco tiempo, por lo que a veces suele hacer trampa en su dieta: “No significa que cada semana sea saludable, algunas son simplemente cancelaciones, y no hay nada que puedas hacer al respecto”, sentenció.

Según el portal Vanitatis, Rebel Wilson ya había probado con otros métodos alimenticios en el pasado, pero los cambios se han revelado, debido a que ha decidido enfocarse también en su salud mental y combatir el estrés que significa tener que lidiar con la fama.

Estoy trabajando en el lado mental de las cosas, en plan: ¿Por qué no estaba haciendo eso? ¿Por qué no me valoraba a mí misma y no tenía mejor autoestima?

Todo apunta a que su meta aún no ha llegado, y planea continuar bajando de peso, como una forma de mejorar su salud y controlar su autoestima; asimismo, agradeció el apoyo que ha recibido de su novio, Jacob Busch, en su carrera hacia una vida más sana. “Me encantan mis curvas. No creo que nunca vaya a estar muy delgada, pero me siento mucho más sana”.

¿Cuál es su secreto entonces? La revista People reveló que Wilson podría estar implementando el Método Mayr, un plan centrado en consumir alimentos de alto contenido alcalino, como verduras, carne y pescado.