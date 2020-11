Recibimos con beneplácito a la delegación de la República Islámica de Irán, que mañana nos acompañará en la asunción de Mando Presidencial. Fortaleceremos las relaciones bilaterales para el beneficio de nuestros pueblos. https://t.co/qBm9n8ypha

Fuente: Luis Alberto Arce Catacora por Luis Arce Catacora (Lucho Arce)

*Nota: Los artículos de esta sección Presidenciables se publican automáticamente con un título generado por los primeros 90 caracteres del tuit monitoreado.

Jeanine Áñez volvió a Beni, deja La Paz a un día de la posesión de Luis Arce | Unitel www.unitel.tv | 3 hours ago ...posesión de Luis Arce. "He vuelto al Beni, a mi hogar, los que hoy me están acosando, tendrán tiempo. Aquí me quedo, a seguir aportando desde el... de mando de Luis Arce y David Choquehuanca, que se llevará a cabo este domingo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Áñez estuvo en el cargo 361... Compartido: 5.5K

Movimiento Al Socialismo dice que Áñez deja un país "en ruinas" www.opinion.com.bo | 22 hours ago ...La comisión de transición de parte del Gobierno entrante de Luis Arce manifestó este viernes que el Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez deja el... país "poco más en ruinas". Wilfredo Chávez, el asesor legal del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del presidente electo, Luis Arce, indicó que... Compartido: 3.5K

Derrota de Trump deixa Bolsonaro com poucos aliados nas AmÊricas www1.folha.uol.com.br | 5 hours ago ...real ao controle que o ditador tem do país. No mês passado, a Bolívia voltou para o campo da esquerda com a vitória em primeiro turno de Luis... Arce, aliado de Evo, na eleição presidencial. Para Bolsonaro, restam agora poucos aliados naturais na vizinhança. O Chile permanece sob o comando... Compartido: 3.6K

Suman solicitudes de auditoría y cívicos piden a Arce no asumir www.paginasiete.bo | 12 hours ago ...Yolanda Mamani Cayo / La Paz Cuando faltan horas para que Luis Arce asuma la presidencia, suman los pedidos de una auditoría a las... Compartido: 3.1K

Movimientos sociales arriban a La Paz para 'garantizar' la posesión de Arce | EL DEBER eldeber.com.bo | 3 hours ago ...en 'masa' hasta la ciudad de La Paz para presenciar la posesión de Luis Arce y David Choquehuanca, como presidente y vicepresidente de Bolivia...), llegan en 'masa' hasta la ciudad de La Paz para presenciar la posesión de Luis Arce y David Choquehuanca, como presidente y vicepresidente de Bolivia... Compartido: 3.1K