Riquelme: «No voy a esperar a que me evalúen»

Marco Mejía / La Paz

Marcos Riquelme se cansó de esperar la renovación de su contrato y ayer afirmó que quiere irse, y hasta puso en duda su presencia en los partidos con Lanús. El argentino comentó que la condición que le pusieron en el club para negociar es que marque varios goles en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Me dan a entender como que estoy a prueba y eso me molesta. Me dijeron que posiblemente vendrá otro técnico y que haga goles como condición para sentarse a hablar conmigo. Es una falta de respeto que no la aguantaría”, subrayo.

Sin embargo el atacante admitió también que habló con el técnico Wálter Flores y que se comprometió a jugar los dos encuentros internacionales ante Lanús. El español Javier Recio, gerente deportivo, es el encargado de realizar las gestiones de la renovación de contratos con los futbolistas que concluyen su vínculo este fin de año. “No voy a esperar a que me evalúen, los números que tengo acá hablan por sí solos. Sé que tengo encuentros malos y lo reconocí en su momento, pero que no me quieran renovar contrato por estos dos partidos, no lo haré y quiero irme y estar con mi familia”, lamentó.

Equipo

El ritmo de competencia de Óscar Ribera puede inclinar la balanza a su favor para que mañana sea titular en el encuentro de Bolívar ante Lanús (18:15) por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el Siles.

Ribera jugó los dos partidos de eliminatorias con la Selección boliviana, mientras que Bejarano se recuperó recién de una contractura muscular en el femoral derecho que lo dejó al margen de la Verde y no tiene competencia desde el pasado 3 de noviembre.

En el trabajo táctico que se desarrolló el pasado domingo en el estadio Hernando Siles, se pudo apreciar que el técnico Wálter Flores probó con ambos jugadores por la banda derecha y él tendrá la última palabra para decidir o no su inclusión en el encuentro frente a los argentinos.

Este es el probable equipo titular: Javier Rojas en el arco; la defensa con Ribera o Bejarano, además de Adrián Jusino, Luis Alberto Gutiérrez y Jorge Enrique Flores; Cristhian Machado, Erwin Saavedra, Alvaro Rey y Juan Carlos Arce, en el mediosector; mientras que Marcos Riquelme y Víctor Ábrego estarían en el ataque.

El defensor Adrían Jusino admitió que “no está atravesando el mejor momento de su carrera, soy consciente que en lo anímico y futbolístico no estuve a la altura; pero estamos trabajando para mejorar y con los dos partidos que estuve en la Selección vengo con las pilas recargadas y con otra actitud para pelear cosas grandes como está acostumbrada la gente de Bolívar”.

Lanús se instaló desde anoche en Santa Cruz con algunas bajas en su conformación como la de Braian Aguirre que se perderá el encuentro del miércoles por lesión; mientras que estaba es duda Pedro De la Vega: el delantero arrastra una molestia muscular. Por otra parte hay dos suspendidos que deben cumplir una fecha por haber llegado a las tres tarjetas amarillas: Guillermo Burdisso y Facundo Pérez. Nicolás Thaller es otro de los que no estará ya que no tiene el alta luego de la distensión sufrida ante Talleres de Córdoba