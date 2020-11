Rodrigo Paz: Debe gobernar el MAS democrático y restituir los 2/3

Fuente: Página Siete / La Paz

El segundo vicepresidente de la Cámara de Senadores Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó que para el bien del país el MAS debe gobernar por medio de sus representantes más democráticos y evitar el autoritarismo que se criticó a la gestión de Evo Morales.

En la entrevista que dio al programa En Portada, que se transmite por las plataformas digitales de Página Siete y Asuntos Centrales, Paz afirmó que una muestra de que el MAS puede dar para demostrar que pretende gobernar de forma más democrática, es que restituya el voto de los dos tercios en la Asamblea Legislativa.

Sobre el tema de los dos tercios, ¿se puede o no se puede modificar esta determinación tomada por los anteriores miembros de la Asamblea Legislativa?

Yo creo que se puede. Esto en función de que el MAS de orden democrático sea el que prevalezca en este nuevo gobierno. El país tomó una determinación, tener un presidente y vicepresidente, hasta que no se demuestre lo contrario en función del acto electoral, (…) Pero por otro lado el país también votó sobre el rol de los representantes de los departamentos y el valor de los dos tercios (de votos para aprobar decisiones en el Legislativo).

El voto de la mayoría absoluta equivale a lo que eran antes los dos tercios, pero hay una gran diferencia, que con la mayoría absoluta del MAS no habrá debate. Entonces mi elección y la que hizo el 45% de la población representada en el Parlamento no tiene un valor, si no se respeta algo que la gente está pidiendo en las calles, la restitución de los dos tercios.

¿A quiénes identifica como miembros de ese MAS democrático y quiénes serían los que no son democráticos?

El señor Luis Arce, si va a gobernar con las ideas autoritarias del pasado, poco o nada va a lograr y más bien va a convulsionar el país. Creo que Bolivia ya tiene muy poca paciencia para con los políticos y quiere respeto a su democracia.