Rodríguez Veltzé: La política exterior de Bolivia se extravió durante el gobierno de Áñez

Fuente: Bolivia Tv, ABI

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé afirmó este domingo que la política exterior de Bolivia se «extravió» durante el gobierno de Jeanine Áñez porque solo había «caprichos de gestión internacional».

«La política exterior se extravió durante el gobierno de Jeanine Áñez y la Cancillería de (Karen) Longaric, no había política exterior, había caprichos de gestión internacional, que no tenían horizonte, que no tenían base alguna», dijo el exmandatario.

En ese sentido, ahora Rodríguez Veltzé espera que se reconduzca la política exterior del país sobre todo en un ánimo de buena vecindad con todos los países del mundo.

«Yo favorezco a las relaciones con todos los países sin exclusiones de ninguna índole, yo creo que ese es el camino a seguir, pero yo no soy parte (del gobierno)», agregó.

El expresidente hizo esas declaraciones al momento de llegar a la plaza Murillo, centro político del país, para participar de los actos oficiales de la posesión de los nuevos mandatarios Luis Arce y David Choquehuanca.