Rumbo al 7M: De los vacíos del MAS Tarija al “socio” de Montes

Los representantes del MAS Tarija no logran afianzarse ni cerca de Luis Arce ni cerca de Evo Morales. YPFB y la ANH ya tienen directivos. Montes busca aliados reales en el Chaco que frenen el clamor por el 45%

En esta partida de ajedrez en la que se van convirtiendo las elecciones subnacionales en Tarija, la atención ayer se centró en Cochabamba y en el Chaco, aunque también en La Paz. En Cochabamba por la reunión de Evo Morales con sus ex ministros y viceministros, que acudieron a “analizar” la situación política; y en el Chaco, por el momento delicado que atraviesa la postulación de Óscar Montes como Gobernador, antes siquiera de que sea oficial.

El MAS Tarija calcula y, como habitualmente, pulsea, pero su peso relativo se va difuminando en el nuevo Gobierno de Luis Arce. Ayer se nombraron los dos últimos cargos relevantes en hidrocarburos y ninguno fue a parar a manos de los tarijeños propuestos: Dino Beltrán, Jaime Balanza ni Tito Carrasana. YPFB fue para Wilson Zelaya y la ANH para Germán Jiménez Terán. El MAS Tarija apenas reconoce a Patricia Hermosa en el Sigep, aunque ejerce poco como local. Los resultados de 2019 y 2020, que no mejoraron, han sido probablemente ponderados.

Calendario El 19 de diciembre los partidos deben presentar sus candidaturas ante el Tribunal Electoral Departamental para participar en los comicios del 7 de marzo

La representación de ex ministros en la cumbre de Evo tampoco fue nutrida. Entre los asistentes apenas se reconoce a Carlos Brú, el exalcalde de Yacuiba que juró al masismo y tras perder la reelección en 2015 se convirtió en Viceministro de Defensa Civil primero y Cónsul en Salta después.

Cuentan que se habló poco de lo concreto, aunque queda claro que Morales será quien nombre a los principales candidatos para las subnacionales más allá de las sugerencias que hagan las Departamentales y las matrices. En cualquier caso, el proceso recién empieza, pues las listas se presentan el 19 de diciembre, así que nadie quiere apurarse demasiado.

Carlos Brú, dicen adentro, tiene más perfil de Vicegobernador que de Ejecutivo Regional del Chaco, donde tiene varias resistencias y ya perdió Yacuiba en 2015. En cualquier caso, obligaría a repensar el perfil seleccionado para el puesto de Gobernador, pues se parecería demasiado al de Álvaro Ruiz, en el caso de que sea seleccionado – blancón, converso, empresario -.

Montes y su Chaco

En la adversidad en la que se ha metido con el Chaco, el ex alcalde de Cercado Óscar Montes trata de remar para superar los estigmas que se le endilgan luego de varias declaraciones – antiguas y no tanto – en las que ha puesto en cuestión el diseño autonómico departamental – no solo del Chaco- y que desde la Región Autónoma se interpretan como una amenaza para la conquista del 45%.

Para tratar de remontar, UNIR empieza a hablar incluso del “chaqueño Montes”, que puede generar otros efectos. Ayer difundieron un manifiesto con una docena de sellos institucionales de ONG y Fundaciones, además de algunas firmas particulares en las que defendían al candidato y criticaban a los políticos chaqueños “que tuvieron en sus manos los recursos y autoridad para desarrollar nuestra ciudad y no hicieron nada”.

El problema de Montes y su socio Johnny Torres, candidato a Alcalde de Cercado, es que no logra presentar a un aliado firme que haga campaña seria en la Región Autónoma y fije posiciones, que representa un 28% de la votación departamental. Mientras tanto, señalan los estrategas, será él quien reciba las cargas y ataques.

El abanico de nombres que cumpla los requisitos necesarios: ser mínimamente conocido en el Chaco, y en positivo, reduce las opciones. Robert Ruiz, subgobernador de Villa Montes, es la pieza codiciada, pero suma poco en Yacuiba. Algunas voces señalan que no le harían ascos a Wilman Cardozo o a Ermás Pérez. Esteban Farfán, Marcial Rengifo o Fernando Cuéllar también marcaron perfil. En cualquier caso, lo que sus bases le piden es un nombre urgente.