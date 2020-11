Rumbo al 7M: del aval chaqueño a Ferrufino al ultimátum opositor

Hasta el 5 de diciembre se deben presentar alianzas y CC entiende que concurrir con una sigla es la forma de consolidar la unidad. En el Chaco, pese al 45%, proclamaron a Walter Ferrufino como candidato.

Fuente: https://elpais.bo

Los partidos políticos tradicionales se habían citado el miércoles para continuar definiendo su hoja de ruta, que tiene que ver más con los candidatos que con el programa, pero igual. La cita ya coincidía con las movilizaciones del 25 de noviembre, y se cruzó también con la muerte de Maradona, por lo que el foco mediático quedó dividido, algo que se agradece en negociaciones no tan deseadas.

Por recordar, el martes se sentaron en una mesa a charlar todos y cada uno de los representantes de la política tradicional tarijeña, aquellos que supuestamente mantienen un solo nexo de unión: la oposición al MAS, pero que es suficientemente grande como para resignar otros aspectos programáticos que teóricamente diferencian unas fuerzas de otras.

El convocante fue el exgobernador Mario Cossío con su Camino al Cambio, pero allí estuvieron Todos de Adrián Oliva, los MNR de Johnny Torres y Alfonso Lema, ADN, Sol.bo, lo que queda del Primero la Gente de Rodrigo Paz, Demócratas, ADN, Unidad Nacional de Samuel Doria Medina y también el UNIR de Óscar Montes, que en realidad ya ha sido proclamado como candidato a Gobernador con su propia sigla.

El miércoles volvieron las mismas fuerzas, esta vez con un solo representante y sin fotos de rigor. En los prolegómenos se ahorraron esa tediosa tarea de plantear un programa común, que el martes ocupó buena parte de las intervenciones pero que nadie aspira a concretar mucho más allá que unas líneas de trazo grueso y se fue directo al grano:

¿Hay voluntad para constituir una sola alianza política con todas las marcas? El asunto no es menor porque la fecha de inscripción es el 5 de diciembre. Aceptarlo supone cerrar las posibilidades de que alguno que no sea elegido candidato de la alianza decida correr por su cuenta. También aceptar las reglas de un sistema de elección que no está muy claro. “La voluntad no es suficiente, hay que concretar hechos y acciones concretas” señalaba Mauricio Lea Plaza, asambleísta y prominente miembro de Camino al Cambio que funge como vocero oficial de la iniciativa.

La segunda pregunta va concatenada: ¿Cómo elegir candidatos? Hasta el viernes se han puesto un plazo para hacer consultas y reuniones bilaterales en las que se pongan de acuerdo. Dar el sí supone someterse a las reglas del juego.

Las bases chaqueñas proclaman a Ferrufino

Mientras tanto, en la acera de enfrente, las bases del Movimiento Al Socialismo han arrancado el proceso de proclamación de precandidatos ante la llegada de Evo Morales el domingo, en el que se pretende tener una hoja de ruta más clara.

Hasta el momento se contaba con Álvaro Ruiz, alcalde de Uriondo, presidente de la FAM y muy cercano a Evo Morales y Luis Arce y que fue a proclamarse a la plaza Luis de Fuentes siguiendo la lógica de los últimos meses, donde ha sido una de las fichas más activas en el MAS a nivel nacional y que le permitió al partido recuperar pulso político.

Ayer entró fuerte Walter Ferrufino, el subgobernador de O´Connor y también cercano a Evo Morales y, por otros caminos, a Luis Arce, que siempre contó pero que su referencia geográfica y su papel activo dentro de la reivindicación para modificar la Ley del 45% en favor de Entre Ríos le había generado anticuerpos en el Chaco.

Curiosamente fueron las organizaciones chaqueñas y las seccionales de Yacuiba y Villa Montes quienes proclamaron a Ferrufino como precandidato, dando así un espaldarazo a las aspiraciones del subgobernador. En cualquier caso, las definiciones se tomarán el fin de semana.

Lo provincial y lo popular, en el fondo

Tanto el MAS como la junta de oposición debaten sobre el perfil de los candidatos. Mientras las bases del MAS empiezan a apoyar a Ferrufino por su condición provincial, las reuniones de la oposición adolecen de una mínima representación provincial entre sus representantes y tampoco cuenta con representación específica del Chaco, que suma el 28% de la votación y pasa por ser imprescindible.

Por el momento se trata de calcular las opciones de uno o de otro.