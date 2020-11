Santa Cruz: INRA entrega resolución de dotación y titulación de tierras a la comunidad intercultural “San Pablo”

Fuente: MDRyT-INRA

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Alejandro Machicao, entregó a la comunidad campesina intercultural “San Pablo” del municipio de Concepción, Santa Cruz, su Resolución de Dotación y Titulación de Tierras.

“Hacemos entrega a la Comunidad Campesina Intercultural ‘San Pablo’ de su Resolución de Dotación y Titulación con la cual concluimos la parte administrativa del proceso de dotación de tierras en favor de la citada comunidad, habiendo verificado en las diferentes fases y etapas de este procedimiento los señores han cumplido con lo que determina la función social por lo que amerita la entrega de la Resolución”, dijo la autoridad.

Machicao, remarcó que uno de los objetivos de su administración a cargo del INRA en el marco de la reconducción agraria que lleva adelante el Gobierno de la presidente Jeanine Áñez, es la redistribución de la tierra en favor de las comunidades campesinas, indígenas, interculturales de toda Bolivia.

El documento en su parte resolutiva establece: Dotar y Titular en favor de la Comunidad Campesina Intercultural San Pablo el `predio con la misma denominación, la extensión superficial de 1319.9995 Has. (Un mil trecientas diecinueve hectáreas con nueve mil novecientos noventa y cinco metros cuadrados), clasificada como propiedad comunitaria con actividad.

El Director Nacional explicó que lo que corresponde en adelante a la comunidad intercultural, es realizar su trámite correspondiente para la obtención de su Título Ejecutorial Colectivo y el registro de actualización del predio en un mapa base para la formación del catastro legal.

Por su parte el beneficiario de la comunidad, Diógenes García, reveló que para la obtención de ese documento peregrinaron largas jornadas durante varios años que en reiteradamente les fue negado ese derecho que ahora se consolida.

“Al fin hemos logrado esta resolución más antes los otros directores no nos daban ni una pantalla, no nos decían nada, nosotros presentamos resoluciones, memoriales no nos daban razón, por eso muchas gracias director del INRA porque es parte de nosotros, él ha trabajado por nosotros”, enfatizó.

La Comunidad San Pablo se encuentra ubicada en el municipio de Concepción provincia Ñuflo de Chávez, en el departamento oriental de Santa Cruz distante a 288 kilómetros de la ciudad.