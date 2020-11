Santa Cruz: Sacar ficha en un hospital municipal se convirtió en un calvario

Personas de la tercera edad y mujeres embarazadas tienen que dormir sobre las aceras para tener un cupo y ser atendidas, en Santa Cruz.

Fuente: Unitel

Una gran cantidad de personas duermen en las afueras de los hospitales municipales de Santa Cruz. Buscan una ficha para ser atendidos en diferentes especialidades.

Tras un recorrido por el hospital municipal de la Villa Primero de Mayo se observó que personas de la tercera edad y mujeres embarazadas llegan en horas de la noche para esperar un cupo y poder ser atendidos al otro día.

El problema es que en algunas ocasiones se topan con que se acabaron los espacios y deben volver al otro día.»Llegamos a ventanilla y nos dicen que no hay ficha. No nos informan, dormimos en vano», dijo una vecina de la tercera edad. «Estoy a punto de cumplir nueve meses, no hay ficha y hay que madrugar de nuevo», contó una mujer que pronto tendrá a su bebé.

Para organizarse se marcan en el brazo un número para poder mantener el orden y el lugar.