Santa Cruz: Vecinos del DM-9 esperan la construcción de varias obras

SOLUCIÓN. La alcaldesa interina Angélica Sosa prometió detectar los problemas más apremiantes, por ello recorrió la zona para ver los puntos vulnerables para dar solución inmediata.

Fuente: El Mundo

Soledad Flores de Barba (58), natural de Tarija, fue fundadora de los barrios Alto Olivo, hace 39 años; y Transportista, en 1990; ambos colindantes y situados en el distrito municipal 9, por lo que se siente con la capacidad moral para pedir a la Alcaldía que no descuide las obras programadas, como la consolidación de un área deportiva en la antigua poza, mejorar el alumbrado público y remozar el templo de San Cristóbal.

Doña Soledad, que llegó muy joven a Santa Cruz de la Sierra, trabajó toda su vida en las tareas de limpieza de las calles y áreas verdes, dentro del antiguo programa nacional y municipal de empleos por alimentos.

Así fue que conoció al alcalde Percy Fernández, cuando en su tractor amarillo salía llevando obras a los barrios más alejados.

“Siempre fue un placer trabajar por el mejor alcalde que ha tenido la ciudad, el alcalde Percy Fernández, pues él me conocía como activa dirigente de mi barrio; además me tenía confianza, por eso cuando llegaba a Alto Olivo preguntaba ¿dónde está mi morenita? Ahora le pido a la alcaldesa interina Angélica Sosa que continúe con las obras, pues nuestro distrito necesita mucho pavimento y alumbrado público, debido a la inseguridad por la presencia de jovenzuelos malvivientes”, indicó Flores.

La alcaldesa interina Angélica Sosa prometió detectar los problemas más apremiantes, por ello recorrió la zona para ver los puntos vulnerables para dar solución inmediata.

“Cada distrito tendrá 22 kilómetros de pavimento en sus calles, se cambiarán las luminarias por los focos LED, mejoraremos el parque cerrado Alto Olivo, así como construiremos la cancha de fútbol con su pista atlética y colocaremos otros espacios para que los jóvenes practiquen deportes; y también apoyaremos al templo de San Cristóbal, que necesita una ampliación por bioseguridad”, anotó Sosa.

Las brigadas médicas municipales estuvieron esta jornada en el DM-9, por lo que la burgomaestre no desaprovechó la oportunidad para recomendar a los vecinos, al igual que a los comerciantes de los mercados 26 de Abril y Primavera, que no descuiden las medidas de bioseguridad, por cuanto el coronavirus no ha sido derrotado.

“Insistimos con el uso del barbijo, con el lavado de manos con agua y jabón, o bien la desinfección de manos con alcohol en gel o diluido y mantener la distancia física; en especial le pido a los gremiales que sean celosos en recomendar estas medidas a sus clientes, porque nuestros médicos están detectando nuevos contagios de Covid-19, pues no queremos que se repitan los días tristes que vivimos entre junio y julio, cuando perdimos a nuestros seres queridos o amigos”, refirió la alcaldesa.

Por su parte, la vecina Soledad Flores de Barba, recomendó a la gente que la mejor manera de prevención del coronavirus es la buena alimentación, es decir, una dieta con muchas verduras y frutas, así como sopas de trigo, de quinua y de otros cereales.

“Ni yo, ni mi esposo, ni mis cinco hijos nos enfermamos porque nos hemos alimentado saludablemente, también hemos usado los remedios naturales como eucalipto y vira vira; y no hemos aflojado las medidas de seguridad. Si todos hacemos caso a estas recomendaciones, no tenemos nada que temer”, acotó la vecina.

Por su parte, Eva María Centellas, dirigente del mercado 26 de Abril, aseguró que no han dejado de controlar el ingreso de usuarios con las cámaras de desinfección.

“No queremos que vuelvan a cerrar los mercados, por ello debemos ser cumplidos con las normas de bioseguridad que ha elaborado el Gobierno Municipal. También estamos tomando Ivermectina cuando alguno de nuestros socios se siente con síntomas de Covid-19”, anotó Centellas.