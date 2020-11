Se conocieron las fechas del Mundial de Clubes: un participante en duda y qué pasará con la presencia del público

El certamen debía celebrarse en diciembre pero fue aplazado por la pandemia del coronavirus. Los únicos clasificados hasta el momentos son el Bayern de Múnich alemán y el Al Duhail de Qatar

El Liverpool es el vigente campeón (Reuters)

La pandemia del covid-19 ha obligado a modificar los calendarios internacionales, incluidos los campeonatos continentales de clubes, que son los que determinan los representantes de cada confederación, como la Copa Libertadores, que finalizará en en enero de 2021. Por ese motivo la FIFA tuvo que modificar las fechas del Mundial de Clubes que se disputará en Qatar.

Según lo anunciado este martes, el certamen que debía disputarse en diciembre, fue desplazado a febrero de 2021 y se mantiene la sede. “La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020 se disputará del 1 al 11 de febrero, en Qatar”, señaló la organización que dirige el fútbol mundial en un comunicado.

“De acuerdo con el protocolo de partidos internacionales de la FIFA, la Federación Internacional y el país anfitrión tomarán las medidas necesarias para proteger la salud y garantizar la seguridad de los participantes”, apuntó, por lo que aún no es oficial la presencia de público en las gradas. En Qatar los casos de coronavirus han disminuido en las últimas semanas y se reportan menos de 200 por día, sin embargo recién por estos días comenzaron a permitirse las reuniones sociales en grupos reducidos, por lo que la presencia de aficionados en eventos deportivos aún no está permitida.

El Bayern de Múnich alemán, como campeón europeo, y el Al Duhail qatarí, como campeón del país anfitrión, son hasta el momento los únicos clasificados para esta competición. El resto de los certámenes aún están lejos de definirse, ya que la Copa Libertadores y la Liga de Campeones de Asia no iniciaron los octavos de final, la Concachampions resolverá sus duelos de cuartos en diciembre. Por su parte, la Champions League de África jugará el 27 de noviembre la final entre el Zamalek, de Egipto, y el Al Ahly, de El Cairo.

El Bayern Múnich será el representante de la UEFA (EFE)

Lo más preocupante es que podría no haber anfitrión de Oceanía ya que el torneo allí se cancelo y las autoridades decidieron en septiembre no avanzar en nueva decisiones hasta que la FIFA no ratificara las fechas del Mundial de Clubes, como sucedió ahora. Por lo tanto, se espera por que la confederación anuncie en las próximas semanas un nuevo calendario para avanzar con el certamen a partir de los cuartos de final.

Esa edición de 2020, trasladada ahora a febrero de 2021, es la última con siete participantes (los campeones de las seis confederaciones más el campeón del país anfitrión). El torneo tendrá después un formato ampliado a 24 equipos, con el objetivo de ampliar el interés mediático y el prestigio.

El Liverpool inglés fue el ganador del Mundial de Clubes 2019, también en Qatar, por lo que esa edición del año pasado y la que se jugará en febrero de 2021 son considerados dos test importantes para la capacidad organizativa de la nación asiática que albergará el Mundial de selecciones de 2022.

Últimos 10 campeones del Mundial de Clubes

2019 Liverpool

2018 Real Madrid

2017 Real Madrid

2016 Real Madrid

2015 Barcelona

2014 Real Madrid

2013 Bayern Múnich

2012 Corinthians

2011 Barcelona

2010 Inter de Milán

Fuente: infobae.com