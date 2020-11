Se debe apostar a ganar fuera de casa

Fuente: paginasiete.bo

Sergio ApazaDirector técnico

El 4-4-2 incide en la mitad de la cancha contra el 4-3-3. Los tres jugadores de Paraguay en el medio no tuvieron más juego que Saavedra, Justiniano, Céspedes y Arce, quienes fueron superiores y los paraguayos no tuvieron oportunidad.

Bolivia controló el medio, pero como resulta que estamos en una faceta de “malaria” el gol del local llega tras una jugada inocente, tras un saque de esquina y a uno de nuestros jugadores se le ocurre agarrar de la camiseta a Gómez y nos cobran penal. Paraguay fue solo eso en el primer tiempo, mientras que Bolivia mostró profundidad con Álvarez, que tuvo preocupados a los centrales y Martins pudo moverse más.

Hay jugadores con talento internacional y con mucha personalidad, como Saavedra, Arce y Martins que generan las opciones de gol.

En el segundo tiempo nos metimos atrás, no sé si por iniciativa del rival o propia, y cuando ocurre ello el gol llega de cualquier manera y pasó en otra jugada inocente, con Jusino que está de mala suerte, levanta las manos diciendo que no hizo falta, pero dejó al rival solo para que anote.

Paraguay hizo los cambios, pero no le alcanzó. La Verde hizo las variantes acertadas, reforzó la marca con Chumacero, sale Álvarez y luego ingresó Ábrego. Jugamos 110 minutos y pudo ser más porque alejamos a Paraguay de nuestro arco y es una buena señal de que no solo se debe apostar a ganar de local, también debemos buscar vencer fuera de casa porque tenemos equipo, en el que se puede hacer alguna variante.

No podemos dudar del arquero, la defensa actuó muy bien y me alegra por Ribera, que no estaba en planes ni de Bolívar y hoy es titular. En el medio Justiniano y habrá que conseguirle un compañero, aunque Céspedes no desentonó.

Saavedra es el hombre que maneja los tiempos, junto con Arce, se encontró más o menos el equipo y un empate reconfortante. La presencia del presidente le demostró a los jugadores que no están solos.