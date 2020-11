Se viene un consejo superior con los 14 clubes y con un presidente que dirigirá la reunión por zoom

Se ve una luz al final del túnel. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) acreditó este lunes a los 14 clubes para la reunión de consejo superior de la División Profesional. La cita tendrá lugar este martes, desde las 10:00, en el hotel Europa de La Paz y el tema principal de la agenda es la reanudación del campeonato, paralizado el 15 de marzo por la pandemia.

Hasta pasado el mediodía de este lunes se generó una incertidumbre porque se creía que la FBF rechazaría las acreditaciones de Bolívar, Wilstermann, Oriente Petrolero, Blooming, Guabirá y Royal Pari que enviaron sendas cartas dirigidas directamente al ente matriz no así a Fernando Costa, a quien no reconocen como presidente de la Federación y que la semana pasada había enviado una circular a los clubes anunciando que no iba aceptar la correspondencia que no esté dirigida a él.

Rolando Aramayo, miembro del comité ejecutivo de la FBF, aclaró que Costa dejó pasar por esta vez esta irregularidad, demostrando que ahora la prioridad es que asistan todos los representantes de los clubes para definir el reinicio del campeonato.

“Están acreditados los 14, ocho lo hicieron cumpliendo todos los protocolos. Seis enviaron sus cartas, pero no cumplieron lo que solicitamos”, explicó Gastón Uribe, secretario general ejecutivo de la FBF.

La novedad de la cita de este martes es que no estará presente Fernando Costa, quien este lunes recibió una invitación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para una reunión de presidentes de federaciones.

La FBF informó que por este compromiso que se realizará en Paraguay, Costa presidirá de manera virtual (zoom) el consejo superior de la División Profesional.

Costa tiene planificado viajar este martes antes del mediodía a Asunción.

-“El comité ejecutivo solo sugiere, no impone”

Aramayo explicó que la propuesta de Fernando Costa, quien anunció que debería jugarse las 14 fechas del Apertura hasta diciembre para concluir la temporada en este año, fue solo una sugerencia.

“El comité ejecutivo solo sugiere, no impone. Si fuera así el campeonato se hubiera reanudado en octubre. Son los clubes los que deben decidir cómo se termina la temporada”, dijo el directivo.

Según informó Adrián Monje, director de Competencias de la FBF, el reinicio de la temporada estaría marcado para el viernes 27 de este mes, con la decimotercera fecha del Apertura y la finalización del torneo sería el 13 de enero de 2021.