Segundina Flores denuncia guerra sucia al interior del MAS y apunta a intelectuales

Fuente: paginasiete.bo

La secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originaria de Bolivia Bartolina Sisa, Segundina Flores, denunció que al interior del MAS se libra una “guerra sucia” de la que es víctima de esa acción a través de las RRSS y apuntó a los “intelectuales”.

Flores, que hasta la pasada semana era la firme candidata a ser designada como la nueva ministra de Culturas, indicó ahora que existe una “guerra sucia (en el Movimiento Al Socialismo) entre compañeros y compañeras lamentablemente, pero yo no estoy en ese juego y tampoco me voy a prestar a ese juego”, precisó la dirigente acompañada de su directiva.

La dirigente cochabambina contó que la anterior semana, el presidente Luis Arce Catacora “quería que le acompañemos en su gabinete, pero al día siguiente sale en las Redes Sociales (RRSS) que somos traidoras, que somos vendidas y que he recibido $us 50.000, así me sacaron”, se quejó al recordar que ella combatió junto al mismo Arce y el vicepresidente David Choquehuanca al gobierno de Jeanine Añez.

Flores apuntó a grupos “minoritarios que no están conformes (y ellos) y hoy día (este lunes) parece que están bailando con una banda en la puerta del Ministerio de Culturas y eso es lamentable”. Para algunos sectores, la exdirectora del Museo de Etnografía y Folclore, Elvira Espejo, era la otra candidata, pero no se habló más de esa posibilidad.

Contrariada, por cómo se utilizó el nombre de Flores para Culturas, la dirigente campesina pidió explicaciones “quién ha mencionado mi nombre desde el Palacio desde la Casa del Pueblo, quisiera que me expliquen, porque ya me pusieron incluso de Ministra”.

Cuando se le insistió sobre quiénes pueden estar detrás de esa “guerra sucia”, Flores dio más detalles. “Dentro del MAS hay gente a la que no caemos, yo siempre he sido clara y eso no les gusta. Siempre he dicho (es) gente intelectual, gente profesional (que) se creen a veces dueños (del partido), nos dicen eso no es así… No diré nombres, pero viene de esa rosca de los que querían llevar al MAS a otro extremo”, puntualizó.

Pese a ello, Flores está segura que una dirigente de las Bartolinas será la nueva Ministra de Culturas.