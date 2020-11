Senador Ajpi pide a periodistas no echar ‘más leña a provocaciones’ y preguntas concertadoras

El senador del MAS Felix Ajpi sorprendió este jueves al acusar a los periodistas que cubren el área política de estar “siendo agresivos” con sus preguntas, por lo que los llamó a trabajar apoyando la concertación y sin “echar más leña a las provocaciones”.

La posición del legislador surgió en respuesta a una consulta periodística del por qué cuando hacen una entrevista, como se la hacía a Ajpi, hay gente del MAS por detrás “advirtiendo de un tipo de agresión”.

“Yo los llamo a la reflexión, no nos llevemos a confrontación. A veces nos llevan una prensa al debate mientras no estamos en debate, estamos en acuerdo para llevar a nuestro país en tranquilidad y sobre todo a recuperar la economía, llegar a una tranquilidad social”, respondió el legislador en puertas del Legislativo.

Ante otra consulta de ¿qué preguntas quiere que le hagamos? Respondió: “Pues, preguntas concertadoras”.

“Ustedes (prensa) sean más objetivos, me están preguntando cosas que a la gente le molesta, entonces cualquiera se puede molestar y no hay que hacer eso. Nuestro país está en situación un poco problemática, eso ustedes un poco tienen que reflejar objetivamente y orientar a la gente que no podemos llegar a confrontaciones”, insistió.