Subnacionales avivan disputa en el MAS en tres regiones de Bolivia

Fuente: Página Siete

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

La coyuntura electoral, en lo que hace a la nominación de candidaturas de cara a las subnacionales, generó disputa y desacuerdos entre militantes y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en al menos tres regiones: Santa Cruz, Potosí y La Paz.

El vicepresidente del partido azul, Gerardo García, en contacto con Página Siete reconoció que ese frente político enfrenta algunas dificultades internas y aseguró que las mismas serán resueltas en las próximas reuniones programadas.

“Son problemas internos. Son intereses personales en cada uno de los sectores sociales, urbanos al menos. Tenemos muchos problemas pero eso lo vamos a ir superando con el correr del tiempo, en las diferentes reuniones que vamos a sostener”, aseguró el dirigente.

Santa Cruz es una de las regiones donde se vislumbró desacuerdos desde la semana pasada, cuando el diputado cruceño del MAS Rolando Cuéllar adelantó que en el congreso campesino departamental del pasado fin de semana, el exministro de Gobierno Carlos Romero y la exsenadora Adriana Salvatierra iban a ser expulsados del partido azul por “traidores”.

Sin embargo, aquello no se concretó y mereció las críticas de la dirigencia regional del MAS en Santa Cruz. El dirigente Juan Guzmán calificó de “indisciplinado” al diputado Cuéllar y manifestó que no le corresponde hacer ese tipo de anuncios, puesto que no es representante departamental del partido.

En tanto, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Adolfo León, informó a este medio que se decidió suspender el congreso hasta después de las elecciones regionales para evitar división.

“El comité ejecutivo de la federación ha suspendido el congreso para evitar divisiones internas, porque hay alguna pugna interna con miras a las subnacionales”, afirmó León.

Al respecto, García señaló: “Es un congreso orgánico sindical y nosotros no intervenimos en ese tema. No conocemos las resoluciones a las que arribaron, por lo tanto, no sé qué será lo que se ha determinado”.

En La Paz, además del descontento que se registra de un sector del MAS en El Alto que pide tres ministros en el gabinete, ayer surgió la versión de la expulsión del partido del exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) Jesús Vera.

El dirigente departamental del MAS Tonny Flores sostuvo que se expulsó a Vera porque hizo una campaña en contra de una candidata del partido azul. “Esa carta es real y esa persona (Vera) no pertenece más a las filas del instrumento político”, aseguró, según Urgente.bo.

Ayer circuló una resolución sobre la supuesta expulsión de Vera. No obstante, García aseguró a este medio que es fraguada. “Quiero desmentir: ese documento que está circulando en las redes sociales es totalmente falso. Ese es un documento montado”, afirmó.

En Potosí, la disputa dentro del MAS alcanzó rasgos violentos, cuando el sábado en un congreso campesino en la localidad de Betanzos en medio de la cita hubo gritos y chicotazos.

“Sí, se han peleado entre dos grupos de masistas. Todos estaban con sus banderas y hubo un choque, pero no hubo heridos”, contó el fin de semana el periodista Edwin Tórrez, director de radio FM 94,1 del municipio de Betanzos.

García comentó al respecto: “Yo estaba presente en el evento de Potosí. Hubo un problema orgánico sindical, donde hicieron un congreso y salió otro dirigente de esa zona y el que salió perdiendo quería seguir como dirigente. Entonces quiso deshacer el ampliado y se han opuesto los demás compañeros porque eran mayoría”.

El exsenador del MAS Omar Aguilar afirmó que los conflictos internos siempre han existido dentro del partido azul, y se deben a que esa fuerza agrupa a varias organizaciones. “Se pueden generar algunas fisuras, pero nunca la división de la estructura del MAS”, subrayó.

“No es de ahora, el MAS siempre tuvo este tipo de confrontaciones, fisuras porque hay hartas organizaciones sociales. A diferencia de muchos candidatos de la derecha, ellos primero se declaran candidatos porque no tienen que consultarle ni a su esposa, peor a su familia, y después recién buscan partido político. En cambio en el MAS, primero se tiene que buscar los consensos, acuerdos, apoyo de las organizaciones”, manifestó Aguilar.

García, vicepresidente del partido azul, anunció que el próximo 21 de noviembre, el MAS realizará en Cochabamba un ampliado nacional para tratar el tema de las elecciones subnacionales.