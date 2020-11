Subnacionales: Rafael Quispe, de «Somos Pueblo», llama a conformar frente con representación mayoritaria

La Paz, 5 nov (ABI).– Rafael Quispe, líder de la alianza «Somos Pueblo» y exviceministro de Descolonización, llamó a los actores políticos a unirse y conformar un frente con representación mayoría, de cara a las elecciones subnacionales, en las que se postulará como candidato a la Gobernación de La Paz.

«Primero nos sentaremos, haremos un cónclave (…), primero hay que cabildear. Llamo a todas las fuerzas políticas por lo menos tener un acuerdo único o un candidato que tenga consenso para equilibrar el poder político», afirmó Quispe.

El político hizo esas declaraciones, ayer, luego de renunciar al cargo que venía ejerciendo desde el 13 de octubre. La noche del miércoles inauguró la primera Casa de Campaña de esa agrupación política.

Quispe ratificó que participará como candidato a gobernador de La Paz y que junto a su agrupación política habilitará postulantes para las alcaldías de los 87 municipios y El Alto,

En el marco de las elecciones subnacionales -previstas para marzo del próximo año-, consideró que se debe hacer un «conclave» de líderes y partidos políticos, además de las organizaciones de la sociedad civil para hacer un frente que represente a la mayoría.

«No un frente único, no da, no podemos aliarnos con la gente que no son, que en vez de sumar resten», afirmó.

A su juicio, no se debe generar la dispersión del voto, de lo contrario el Movimiento Al Socialismo (MAS) puede ganar esas elecciones y tomar el control de gobernaciones y alcaldías del país.