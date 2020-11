Sucre: ¿Dónde están los $us 435 mil del mercado Campesino?

Exdirigente espera respuesta del Concejo Municipal sobre los recursos entregados como capital de arranque para la construcción de un segundo mercado





El exdirigente de la extinta Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca (Fsutcch), Pastor Velásquez, espera respuesta a una carta remitida al Concejo Municipal en la que solicita que esta instancia esclarezca cuál fue el destino de los recursos que fueron entregados como capital de arranque para la construcción de un segundo mercado Campesino.

La misiva entregada al Legislativo municipal el 15 de septiembre refiere que los recursos, que eran el saldo de las recaudaciones por cobro de sitiaje, fueron entregados por el Consejo Regional de Abastecimiento y Mercadeo Agropecuario (Crama) a la Fsutcch el 1 de junio de 2001.

Según consta en un acta de entrega, Crama, que era una especie de directorio del Mercado Campesino, entregó a la entonces Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca (Fsutcch). $us 435.331. En bancos se depositó $us 217.666, total previsión para gastos $us 20.396 y $us 197.269 como saldo a favor de la Federación.

En el acta de entrega de recursos financieros se indican que estos recursos “en su integridad serán destinados a la construcción de otro mercado campesino, no pudiendo la Fsutcch destinar a otro fin estos recursos ni parte de ellos”.

Velásquez, que por entonces era el secretario de actas de la Fsutcch, refiere que se estaba a la espera de la transferencia de terrenos por parte de la Alcaldía, cuando en 2003 la Fsutcch cambió de razón social a Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) y ya no se supo más del dinero.

Como exdirigente, acudió a la Contraloría, al Ministerio Público y al Viceministerio de Transparencia, instancias que le derivaron a la Alcaldía. En una petición de informe en la gestión del alcalde Iván Arciénega, la Comuna respondió que los recursos estaban a nombre del municipio de Sucre, por lo que ahora se espera conocer la respuesta a la carta remitida al Concejo Municipal.

CORREO DEL SUR intentó conocer la posición de la Futpoch y los avances de la solicitud en el Concejo Municipal, pero no recibió respuesta.