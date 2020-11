Surgen opiniones por la postulación de Arias a la Alcaldía; el MAS tiene varios precandidatos

Fuente: Unitel

Iván Arias, exministro de Obras Públicas, lanzó su candidatura a la Alcaldía de La Paz este martes. En cuestión de horas surgieron opiniones, una de ellas fue la de Amilcar Barral, que también postula al sillón edil.

«Juntos dejó no más cadáveres políticos, el negro (Iván Arias) tiene no más buen perfil, pero haber hasta donde va. Arrancan con una sombra de corrupción impresionante aunque no hayan estados metidos en el tema, arrancan con un gobierno que salió degastado en 11 meses», manifestó.

En tanto, desde el MAS no hicieron referencia al tema, pero sí confirmaron que tienen una lista amplia de precandidatos para alcaldías y gobernaciones.

Dieron a conocer que para la Alcaldía de El Alto hay, al menos, 15 nombres de los que destacan Eva Copa, Vilma Alanoca, entre otros. Además, añadieron que para Santa Cruz suenan bastante fuerte los nombres de Mario Cronenbold y Adriana Salvatierra.

A pesar de que las listas de precandidatos son amplias, se tendrá que llevar a cabo un ampliado departamental escuchando a las bases y a las organizaciones políticas.