Suspenden audiencia de «Tata» Quispe; él dice que “tienen miedo» a su defensa

La audiencia de juicio oral de Rafael Quispe por presunto acoso político a Felipa Huanca fue suspendida este martes, por la ausencia del fiscal asignado al caso, según informó el exdiputado.

“El fiscal no ha asistido a la audiencia, mientras no esté en el fiscal no puede llevarse la audiencia de prosecución de juicio oral”, indicó el también exviceministro, quien se volvió a presentar ante la justicia luego que su audiencia se declarara en cuarto intermedio, el lunes.

El caso data de hace cinco años, cuando la dirigente y excandidata del MAS a la Gobernación, Felipa Huanca, acusó a Quispe de cometer acoso político con acusaciones difamatorias respecto al caso Fondo Indígena.

El exdiputado indicó que con la reactivación del caso buscan amedrentarle y perjudicar su candidatura a la Gobernación de La Paz, o bien, que se declare culpable y vaya a un juicio oral.

“Me duele que me hagan perder el tiempo. El denunciante está por ser sentenciado, (pero) los que robaron millones quedan libres. Eso tiene que quedar en la historia del pueblo boliviano”, cuestionó Quispe.

Consultado sobre la nueva fecha de la audiencia, indicó que no quedó establecida porque se debe asignar a un nuevo fiscal.

“Parece que han tenido miedo porque la defensa iba a ser fuerte y eficaz, se han corrido de llevar la audiencia. Como era una audiencia virtual, en la plataforma estaba el fiscal pero en el momento de volver a instalar, se ha salido de contacto, hay miedo porque he llevado a mis abogados de confianza”, señaló Quispe.