Taiwaneses lanzan vísceras de cerdo en plena sesión del Parlamento

Intestinos, corazones, hígados y otras vísceras de cerdo volaron por los aires este viernes (27.11.2020) en una ruda sesión parlamentaria en Taiwán, en protesta por la decisión del gobierno de flexibilizar las restricciones para la importación de carne porcina de Estados Unidos.

Legisladores del partido opositor Kuomintang (KMT) vaciaron cubos llenos de vísceras de cerdo en el piso del centro de la cámara y después empezaron a arrojarlas a sus rivales.

No es la primera vez que los parlamentarios taiwaneses protagonizan sesiones turbulentas, pero el altercado del viernes fue bastante novedoso.

VIDEO: Opposition lawmakers hurled pig organs inside Taiwan’s parliament to protest the government’s decision to ease restrictions on pork imports from the United States https://t.co/dYsFteoBIY pic.twitter.com/tZdhWyPOTB

El gobierno de Taiwán anunció recientemente que permitirá las importaciones de cerdo de Estados Unidos con Ractopamina, un fármaco utilizado para agilizar el crecimiento de los animales, a partir del 1 de enero. Dicho fármaco está prohibido en la Unión Europea y en China.»

Las autoridades estadounidenses dejaron claro que las restricciones a las importaciones de carne porcina y de vacuno son un obstáculo para la firma de un acuerdo comercial entre Taiwán y ese país.

La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, y su Partido Progresista Democrático (DPP), con mayoría en el Parlamento, esperan que la flexibilización de las restricciones allane el camino para el acuerdo.

Cuando estaba en la oposición, el DPP llevó a cabo una dura campaña contra la Ractopamina y ahora el KMT los acusa de hipocresía.

El partido gobernante defiende ahora que dicho aditivo no es una amenaza para la salud y el acuerdo estimulará los lazos con Estados Unidos, valioso socio comercial y un aliado estratégico contra China.

«Sentimos haber lanzado vísceras de cerdo en el Parlamento, pero esto es para resaltar el asunto», dijo a la prensa el parlamentario opositor Lin Wei-chou.

