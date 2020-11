«Tata» Cusi anuncia batalla dura contra Calvimontes

La reacción del exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), surge luego que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, posesionó a Juan Carlos Calvimontes como viceministro.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

El exmagistrado Gualberto Cusi, anuncia batalla dura contra el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes a quien lo cataloga como delator por haber divulgado la enfermedad que padece (VIH) pese a las prohibiciones que hay.

“Es una vergüenza que gente que tiene antecedentes ilícitos y que no respetan la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes y los derechos de las personas, sean nuestras autoridades. Aunque me agredan, aunque me peguen, yo desde la próxima semana voy a instalar una huelga de hambre contra ese delator”, anunció.

El problema de los dos comenzó cuando Calvimontes era ministros de Salud el año 2015 desde donde reveló que Gualberto Cusi era portador de VIH-Sida, violando su juramento hipocrático como médico ya que los galenos están en la obligación de mantener en reserva los problemas sanitarios de los pacientes.

“Para mí fue una gran sorpresa que una persona y en su condición de ministros de Salud, haya revelado que yo tenía SIDA, porque con eso a mí me dio muerte civil, desde entonces no he podido desarrollar mi vida normalidad y no puedo conseguir trabajo y es nombrado como Viceministro”, dijo

ARGUMENTOS

Además, Cusi citó los discursos de campaña del presidente Luis Arce Catacora que ante de salir electo el 18 de octubre, quien aseguró que en su gestión habrá «renovación» y que no permitirá que exautoridades vuelva al poder.

“Los políticos deben saber hacer campaña, el señor Arce prometió que van a gobernar para el pueblo, que las autoridades serían gente joven y ahora vemos que vuelve la misma gente, vemos que nos quieren gobernar los mismos delincuentes. No hay ninguna garantía con este Gobierno, yo diría que va a ser peor que el de Evo Morales”, lamentó Cusi.

Por ahora, Calvimontes no respondió a Cusi y tampoco se pronunció sobre las reacciones que están surgiendo tras su nombramiento.

OPOSITORES

Por su parte el senador de Comunidad Ciudadana (CC), Santiago Ticona, también lamentó la posesión de Calvimontes y cree los “círculos de amigos” han vuelto al Gobierno.

“Se supone que la improvisación, los círculos de amigos en el poder iban a acabar en el nuevo Gobierno, pero estamos viendo que la elección a dedo ha vuelto y con más fuerza. Peor aún con los antecedentes académicos que tiene ese señor Calvimontes y segundo, por la forma como acabó de ser Ministro de salud”, aseveró.

El asambleísta Ticona, adelantó que con la designación de Calvimontes como viceministro, obligará a Comunidad Ciudadana a realizar fiscalizaciones al doble. “Nosotros como ente fiscalizador vamos a fiscalizar al doble y saldremos ante cualquier injusticia que cometa ese señor”, finalizó el parlamentario de CC.