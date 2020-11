“Tata” Quispe cree que se será sentenciado y se alista comida y colcha para ir a la cárcel

El juicio a Rafael “Tata” Quispe por presiento acoso político a Felipa Huanca entra a su fase final y proseguirá el martes. El exdiputado señaló que ya es una decisión del MAS sentenciarlo, por lo cual asistió con comida preparada y una colcha con el objetivo de estar listo para ir a la cárcel.

“Yo me he traído mi comida y mi camita para quedarme, yo no les tengo miedo. Si ellos quieren mandarme a Chonchocoro sentenciado 100 años por denunciar la corrupción, no hay problema, acá estoy, pero que sean sinceros ya deben tener una sentencia redactada”, dijo Quispe tras la audiencia de este lunes.

El caso se inició hace cinco años, cuando la dirigente y excandidata del MAS a la Gobernación, Felipa Huanca, acusó a Quispe de cometer acoso político con acusaciones difamatorias respecto al caso Fondo Indígena.

El juicio se reactivó este lunes y se declaró en cuarto intermedio hasta el martes. Quispe sostuvo que ya existe la decisión política de sentenciarlo.

Denunció que el juez Iván Perales permitió a Huanca presentar prueba y testigos de cargo, pero a él le impidió tomar en cuenta sus pruebas y testigos de descargo.

Señaló que lo único que hizo fue denunciar corrupción y que fue la propia Contraloría que implicó a Felipa Huanca con la lista de los proyectos “fantasma” del Fondo Indígena.

Quispe agregó que entonces era diputado y que estaba en sus funciones la fiscalización. Señaló que incluso ya fue juzgado por este caso en la Asamblea Legislativa y que fue eximido de cargo.

Aseveró que la denunciante ha pedido ocho años de cárcel y que seguramente la justicia emitirá esa sentencia y acelerará su ejecución para impedir su candidatura en las elecciones subnacionales.

Felipa Huanca, por su parte, manifestó que Quispe hace chicanerías, se victimiza y politiza el caso, sin embargo, ella continuará adelante en busca de justicia.

Sostuvo que Quispe la difamó y está consciente que eso truncó su candidatura a la Gobernación de La Paz en 2015. Agregó que dejará en manos de la justicia definir la pena para el acusado.