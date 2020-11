Trabajadores de aseo urbano de El Alto preocupados por el Covid-19

Son más de mil trabajadores de aseo urbano de la ciudad de El Alto que se sienten abandonados por las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno, porque su labor no es reconocida.

Fuente: El Alteño

Aseguran que durante toda la cuarentena no recibieron nada de las autoridades nacionales, departamentales ni mucho menos municipales, “ni siquiera un reconocimiento”, cuando ellos, al igual que médicos y policías también se encuentran en primera línea.

“Nosotros como trabajadores de aseo urbano hemos hecho el servicio de limpieza sin parar, no lo hemos dejado de lado, hemos estado más atentos. Los trabajadores en aseo no hemos parado ni un día pese a que las autoridades nacionales, departamentales y municipales no nos han brindado ningún tipo de apoyo”, afirmó la ejecutiva de los Trabajadores en Aseo Urbano, María del Carmen Cegarra.

La dirigente describió que desde la llegada de la pandemia, hace más de medio año, trabajan a diario en medio de susceptibilidades y preocupados por no adquirir la enfermedad, y que si bien se encuentran en primera línea, las instituciones públicas y privadas nunca les dieron la importancia merecida.

“Trabajamos en constante riesgo, damos gracias a Dios por la valentía de nuestros trabajadores que podemos seguir en pie por nuestra ciudad de El Alto y a nivel nacional. Ninguna de las autoridades no ha dado elementos de bioseguridad, lo único que recibimos es lo que exigimos a la empresa, mamelucos y atención médica, ya que ni el seguro pudo atendernos como se debe”, manifestó.