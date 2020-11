Tras 20 años sin sarampión en el país, se confirma el tercer caso en Santa Cruz

Es un menor de edad. En esta jornada las autoridades de salud realizarán un rastrillaje en busca de detectar más casos

Tras 20 años de que en Bolivia no se reportaran casos de sarampión se confirmó el tercer afectado por esta enfermedad, está en Santa Cruz de la Sierra, según confirmaron las autoridades de salud del departamento. Se conoce que el afectado es un menor de edad.

En esta jornada, personal de salud realizará un rastrillaje en busca de identificar que existen más personas afectadas por este mal. Se prevé realizar el trabajo en al menos 121 cuadras de la capital cruceña.

Las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos y Carlos Hurtado, han previsto una conferencia para hoy a las 10:00 para hablar del bloqueo de foco por caso confirmado de sarampión en el Centro de Salud 10 de Octubre Av. Virgen de Luján.

El primer caso, tras 20 años, se registró en el mes de abril de este año. Se trataba de una pediatra de 29 años que estaba embarazada. En aquel entonces la paciente fue internada en aislamiento, aunque no presentó complicaciones. El caso fue calificado como atípico pues la paciente estaba vacunada y no tenía antecedentes de viaje al exterior.​ Además, de que no presentó síntomas de la enfermedad.

El segundo caso reportado en el departamento era un menor de edad que se estima que es el que se estima que transmitió la enfermedad a la doctora.

Hace dos años países vecinos: Perú y Brasil, declararon alerta sanitaria debido a que igual volvieron a presentar casos en su territorio después de varias décadas.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y afecta en particular a los niños. Se transmite por gotitas que viajan por aire o contacto directo de secreciones procedentes de la nariz, boca y garganta de personas infectadas. Entre los síntomas están: fiebre alta, erupción generalizada en todo el cuerpo, congestión nasal y ojos enrojecidos.

Entre los síntomas de la enfermedad, además de sarpullido (granos) en la piel, esta enfermedad puede incluir síntomas como inflamación de ojos, garganta y fiebre.

Fuente: El Deber