Trump insiste en no reconocer su derrota ante Joe Biden

Fuente: DW

En la primera entrevista televisiva que da desde que perdió la reelección, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo (29.11.2020) que no reconocerá el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre y que no abandonará su teoría de la conspiración, que asegura que hubo un fraude electoral masivo que hasta el momento no ha podido ser demostrado.

Trump conversó con Maria Bartiromo, de la cadena Fox News. «No me harán cambiar de opinión. Mi opinión no cambiará en seis meses”, dijo el magnate republicano. «Esta elección fue amañada. Esta elección fue un fraude total”, afirmó, de nuevo sin ofrecer prueba alguna al respecto, y a pesar de que los tribunales han desestimado varias denuncias de su campaña. «Ganamos la elección fácilmente”, subrayó.

La entrevista, de 45 minutos, fue en su mayor parte un monólogo de afirmaciones sin pruebas sobre el fraude electoral. Bartiromo prácticamente no cuestionó estas declaraciones. Caso tras caso, las denuncias presentadas por los abogados de Trump han sido desestimadas por jueces de todo el país. Al respecto, el mandatario aseguró: «Estamos tratando de presentar la evidencia y los jueces no nos permiten hacerlo. Estamos tratando. Tenemos muchas pruebas”.

El último de los casos se registró el viernes, cuando el juez Stephanos Bibas, de la Corte de Apelaciones de Filadelfia (Pensilvania), declaró: «Decir que una elección es injusta no hace que lo sea. Los cargos requieren acusaciones específicas y después pruebas. No tenemos ninguna de las dos cosas aquí”, sostuvo. Bibas, de hecho, fue nombrado por el propio presidente Trump para el cargo.

Elecciones poco peleadas

Haciendo caso omiso de los límites entre su oficina y los sistemas judicial y policial estadounidenses, Trump se quejó de que el Departamento de Justicia y el FBI no le estaban ayudando. «No están actuando», dijo, cuestionando también la falta de intervención de la Corte Suprema. «Deberíamos ser escuchados por la Corte Suprema”, expresó.

La verdad es que las elecciones de 2020 no fueron especialmente reñidas. Biden ganó el voto del Colegio Electoral, la competencia estado por estado que decide el ganador, por 306 contra 232. En la votación popular nacional, que no decide el resultado pero tiene peso político y simbólico, el demócrata Biden ganó con un 51 por ciento contra el 47 por ciento del presidente republicano.

A lo largo de la historia estadounidense, los perdedores en las elecciones presidenciales suelen reconocer su derrota casi inmediatamente. Recién el jueves pasado Trump deslizó que aceptará su derrota una vez que el Colegio Electoral otorgue el triunfo a Biden. «Lo haré, ustedes lo saben”, dijo el mandatario.

DZC (EFE, AFP)