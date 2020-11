Twitter contrata al famoso hacker «Mudge» como jefe de seguridad

«Parece que el gato está fuera del saco». Con esta frase comienza el tweet en el que Peiter Zatko (más conocido como «Mudge» en el universo del hacking) anunció que acaba de ser contratado por Twitter.

Llega en un momento clave, ya que la plataforma sufrió hace unos meses un hackeo masivo, que afectó a cuentas tan importantes como la de Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Kanye West o la que utilizan compañías como Apple y Uber.

Looks like the cat is out of the bag.

I’m very excited to be joining the executive team at Twitter!

I truly believe in the mission of (equitably) serving the public conversation.

I will do my best! https://t.co/ZQkhYTXLQZ

— Mudge (@dotMudge) November 16, 2020