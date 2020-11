Twitter también te avisará cuando des like a un tweet marcado como «potencialmente engañoso»

Hace unas horas, Donald Trump publicó un tweet en el que parece dar luz verde al inicio de la transición de poder en los Estados Unidos. Poco a poco, va cerrándose una campaña electoral en la que las redes sociales han jugado un papel esencial.

En los últimos meses, han sido bastantes ocasiones en las que la red social ha marcado como «engañosos» algunos tweets de Trump. Este aviso aparecía cuando tratabas de hacer retweet en dichos tweets.

Ahora la compañía ha expandido esta medida, y a partir de ahora también recibiremos un aviso cada vez que tratemos de darle a me gusta a un tweet que ha sido marcado como engañoso.

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.

These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we’re expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 23, 2020