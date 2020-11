«Un hombre de cuento de hadas»: Erika Buenfil reveló íntimos detalles de su romance con Luis Miguel

La actriz contó que conoció a Luis Miguel en uno de sus conciertos en Monterrey, al que también asistió su madre. Aunque, no era seguidora de su música, decidió asistir porque no quería quedarse sin ver el show: “No me quería quedar sin ver a Luis Miguel. Era muy curioso (…) Sí sabía del impacto y lo que era Luis Miguel, pero hasta ahí. No me había dado cuenta que él me había visto en el escenario cuando yo hice este movimiento (levantar la mano para saludar), pero para saludar al músico», agregó.