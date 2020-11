Un juego sobre Ciberseguridad para imprimir y jugar en casa

La ciberseguridad es una materia que debería ser estudiada de forma obligatoria en todas las escuelas del mundo. Saber defenderse de los diferentes ataques en el mundo digital ayudaría a evitar problemas enormes, como ordenadores secuestrados en hospitales, virus en redes informáticas, robo de datos bancarios y mucho más.

Son muchas las palabras y conceptos en general que forman parte de este sector, y hay un juego desarrollado por la Oficina de Seguridad del Internauta, que puede ayudarnos a conocerlos mejor.

Lo leemos en microsiervos, donde recomiendan la descarga desde este enlace. Es un archivo PDF con todas las preguntas y respuestas, así como las instrucciones para montar el tablero y poder jugar sin problemas.

En la OSI lo presentan:

Igual que con el famoso Trivial Pursuit, tenemos seis categorías con sus correspondientes preguntas, siendo estas: Redes sociales (con mensajería instantánea incluida), gestión de passwords, comercio electrónico, fraudes, cómo navegar de forma segura y cómo proteger nuestros móviles.

Entre las preguntas encontradas tenemos:

Si para acceder a tus cuentas, además de la contraseña necesitas introducir otro dato, como un código recibido a través de un SMS, hablamos de: A Tokening. B Verificación en dos pasos. C Multipassword.

o

¿Puede infectarte un documento, una imagen o un video recibido a través de un correo electrónico o descargado de una web?

A Una imagen no contiene malware.

B Los vídeos e imágenes no pueden contener malware

C Cualquier archivo puede contener software malicioso.

Respuesta: Cualquier archivo descargado de Internet puede contener malware. Incluso las páginas web pueden infectarnos con tan solo visitarlas. Por eso es fundamental contar con un buen antivirus y mantener actualizado el dispositivo.