Vaca: «La CIDH también debe investigar los casos de Montero»

Fuente: Prensa Demócratas

Luego de conocerse de que un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará en los próximos días a Bolivia, para investigar los hechos de violencia sucedidos en el país en octubre y noviembre del año pasado, Alberto Vaca, pidió que también se incluyan en las pesquisas los casos de Montero.

El dirigente demócrata cuestionó que estas investigaciones se centren exclusivamente en Sacaba y Senkata, excluyendo lo sucedido en Montero a fines de octubre del 2019, donde se lamentó la muerte de dos activistas cívicos, Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, además de seis heridos, a manos de francotiradores.

«Nos llama poderosamente la atención de que se dejen de lado los hechos sucedidos en Montero el año pasado. ¿En nuestro país no todos los ciudadanos valemos lo mismo, los derechos humanos no son para todos por igual?», se preguntó el ex parlamentario, a tiempo de demandar que no haya injerencia política en la búsqueda de justicia para los fallecidos y las familias que perdieron sus seres queridos en los hechos sucedidos durante los últimos días del gobierno de Evo Morales.