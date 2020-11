Valverde pide escuchar a la vocal Baptista sobre su denuncia contra el padrón electoral

Fuente: Unitel

El periodista Carlos Valverde expresó su postura respecto al pedido de la vocal Rosario Baptista de una auditoría al padrón electoral por la sospecha de la existencia de una “data alterna” secreta y confidencial que podría haber influenciado en los resultados de las recientes elecciones.

Valverde asegura que las denuncias de la vocal son válidas más allá de que se hubieran hecho cuando el proceso electoral concluyó y ya se publicaron los resultados de los comicios pasados. Recordó que en este caso está comprometido el padrón con el que se irá a votar en las próximas elecciones departamentales y municipales.

“A lo mejor aparece ahora porque ha conseguido más datos, uno hoy tiene más datos que ayer. Rosario es una mujer seria ¿creen que un día se volvió loca porque la OEA iba a hacer algo? ¿Por qué no nos preguntamos qué es lo tiene Rosario Baptista y le concedemos el beneficio de la duda?”, señaló Valverde en La Revista de Unitel.

Carlos Valverde señala que este tema debe aclararse y si es necesario arrancar una inscripción desde cero.

“Yo no creo que Salvador Romero haya modificado el sistema para hacer corrupción, para hacer fraude. He hablado con seis especialistas y ninguno me dijo aquí hay fraude. Pero me pregunto qué pasa si hay más del 5% de error en el padrón ¿vamos a ir así a las elecciones departamentales? Esa es la cuestión”, dijo.